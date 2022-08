Trečiadienį apie vaizdo įrašus informavo Suomijos laikraščiai, tarp jų – „Iltalehti“ ir „Ilta-Sanomat“.

„Tai asmeninio pobūdžio vaizdo įrašai, filmuoti privačiose patalpose. Aš apgailestauju, kad jie pasirodė viešumoje“, – pareiškė S. Marin per spaudos konferenciją, surengtą ketvirtadienio rytą.

Anot jos, vakarėlis su draugais buvo surengtas prieš kelias savaites.



„Taip, aš linksminausi, netgi audringai. Šokau ir dainavau“, – sakė Suomijos vyriausybės vadovė.

Anot S. Marin, ji žinojo, kad vakarėlis filmuojamas, bet tikėjosi, kad vaizdo įrašai nepasirodys viešumoje. Premjerė patvirtino jų autentiškumą.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8