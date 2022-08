Sprendžiant iš pranešimų socialiniuose tinkluose, spūstys nusidriekė jau keletą kilometrų, skelbia 5.ua. Dėtis daiktus skubėjo tiek atvykėliai, tiek vietos gyventojai.

Ši informacija buvo paskelbta oficialiame Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputato Oleksijaus Gončarenkos „Telegram“ kanale.

Liaudies deputatas paviešino vaizdo įrašą, kurį antradienio vakarą padarė Rusijos Federacijos (RF) pilietis, įstrigęs kilometrinėje spūstyje.

Rusas tvirtina, kad kelyje stovi jau dvi valandas, tačiau nė per kilometrą nepriartėjo prie Krymo tilto, net Kerčės dar nepasiekė.

Simferopolio oro uostas uždarytas, todėl iš Krymo išvykti galima tik sausuma arba jūra.

Massive traffic jam by the Kerch Strait Bridge as Russian tourists desperately try to leave Crimea after realizing that Ukraine has access to new domestic missile systems that can strike most of the Crimean Peninsula. pic.twitter.com/MM1kujyF4x