Buvusi Putino žmona mėgaujasi išskirtine prabanga jos tinklaraštyje – mįslingas įrašas

Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno bendražygiai išleido filmą apie buvusią Vladimiro Putino žmoną Liudmilą. 44 minučių trukmės vaizdo įrašas paskelbtas opozicionieriaus „YouTube“ kanale.

Remiantis tyrėjų duomenimis, buvusi Rusijos prezidento sutuoktinė turi du butus Ispanijoje, kurių bendra vertė viršija 2 mln. eurų. Taip pat tyrimo autoriai portale „LiveJournal“ aptiko tinklaraštį, kurį, spėjama, iki 2008 m. rašė Liudmila Putina, skelbia „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“.

A. Navalno komandos nariai tvirtina Malagoje radę du butus, priklausančius L. Putinai ir jos vyrui Artūrui Očeretnui, už kurio ištekėjo 2015 m. Pirmąjį butą jis įsigijo prieš 10 metų už 790 tūkst. eurų. Tada jis įsteigė V. Putinos kuruojamą „Tarpasmeninio bendravimo plėtros centrą“. 2014-aisiais A. Očeretnas Malagoje nusipirko dar vieną butą, už kurį sumokėjo daugiau nei 1,3 mln. eurų.

Be minėtųjų butų, L. Putinai ir A. Očeretnui priklauso namas Biarice, Prancūzijoje, kurio vertė siekia 5,3 mln. eurų. Namas buvo įsigytas 2013 m., kaip 2017 m. pranešė Korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo tyrimų centras (OCCRP). Be to, šių metų pavasarį Šveicarijos žurnalistai nurodė, kad 2015 m. Očeretnai Davose nusipirko butų maždaug už 3,5 mln. eurų.

L. Putina ir A. Očeretnas gauna pajamų iš Maskvos centre stovinčio namo nuomos – daugiau nei 250 mln. rublių (apie 405 tūkst. eurų) per metus, teigiama tyrime. Apie šias pajamas 2017 m. rašė naujienų agentūra „Reuters“.

Taip pat tvirtinama, kad „Tarpasmeninio bendravimo plėtros centras“ iš stambių įmonių ir valdžios gauna šimtus milijonų rublių.

Be to, tyrėjai tikina radę L. Putinos tinklaraštį portale „LiveJournal“.

Liudmilos Putinos vila Foto: Stopkadras

Anot publikacijos autorių, buvusi prezidento žmona tinklaraštį rašė slapyvardžiu llenaa. Kad ši paskyra galėjo priklausyti L. Putinai, rodo su jos biografija sutampantys faktai, įskaitant tam tikras smulkmenas.

Tvirtinama, kad savo tinklaraštį moteris rašė reguliariai iki 2008 m. sausio mėnesio. Daugelyje savo įrašų ji kalbėjo apie nuobodulį, komentarų skiltyje gynė Rusijos valdžią ir prezidentą.

Vienoje iš žinučių llenaa tvirtina, kad jos vyras „visą laiką siurbia jos kraują“.

2006 m. lapkričio 7 d. paskelbta žinutė, kurioje autorė teigia, kad lapkričio 5-ąją „savo kalendoriuje pasižymėsiu juoda spalva“.

„Tą dieną ir ypač naktį buvo sunku kvėpuoti, širdį kažkas spaudė tvirta ranka, beje, ta ranka – vyriška“, – parašė llenaa ir pridūrė, kad negali atskleisti šios žinutės priežasties „net čia, net inkognito“.

Liudmila Putina, Vladimiras Putinas Foto: Vida Press

V. Putinas ir jo žmona Liudmila paskelbė apie skyrybas 2013 m. birželį. Jų santuoka truko be dviejų mėnesių 30 metų. Jie turi dvi dukteris – Mariją (g. 1985 m.) ir Jekateriną (g. 1986 m.).

Kaip 2014 m. rugpjūtį rašė amerikiečių savaitraštis „Newsweek“, nors Rusijos prezidentą nuolat supa filmavimo kameros ir fotoaparatai, apie jo asmeninį gyvenimą praktiškai nieko nežinoma.

Liudmila Putina Foto: Vida Press

V. Putinas tuomet pareiškė, kad jo santykiai su buvusia žmona ir dukterimis tebėra geri. Rusijos lyderio teigimu, jis niekada nemiega iki antros val. nakties, neva kalbasi su savo šeima apie visokias smulkmenas.

Foto: Stopkadras

2016 m. sausį pasirodė informacijos, kad buvusi Rusijos prezidento žmona vėl ištekėjo.

Tokią išvadą padarė Kovos su korupcija fondas (KKF), patikrinęs anksčiau žurnalo „Sobesednik“ publikuotus dokumentus apie buvusios Rusijos prezidento V. Putino žmonos Liudmilos pavardės keitimą ir nekilnojamojo turto operacijas.

Foto: Stopkadras

Apie tai savo interneto svetainėje sausio 25 d. parašė KKF darbuotojas Georgijus Alburovas.

Kiek anksčiau rusų leidinys Sobesednik.ru, remdamasis savo tyrimo rezultatais, paskelbė, kad buvusi V. Putino žmona Liudmila veikiausiai pasikeitė pavardę.