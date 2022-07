Tik nei technologinis pranašumas, nei aktyvios pastangos išvengti Ukrainos atakų jo taip ir neišgelbėjo. Vos tik balandį Ukrainoje buvo pastebėtas pirmasis T-90M, Ukrainos žurnalistas Andrijus Caplyjenka pasidalijo nuotrauka, kuriai pozuoja prie to, kas po ukrainiečių atsako liko iš tokio tanko.

Vasarį pradėta Maskvos invazija į vakarietiškos kaimynės teritoriją nuo pat pradžių neatsiejama nuo nepaliaujamo su įgula viduje degančių, jau sudegintų, susprogdintų tankų vaizdų srauto. Anot karybos ekspertų, būtent su tankais susiję nuostoliai – viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis šiandien susiduria ir toliau kariauti Ukrainoje norinti Rusija.

Rusijos karinė doktrina visais laikais buvo grindžiama būtent tankų galia, sako Vašingtone esančio Strateginių ir tarptautinių tyrimų instituto analitikas Jamesas Lewisas. Šalies turimų tankų – eksploatuojamų skaičiuojama 2800, dar beveik 10 tūkst. laikoma atsargoje – pagrindą sudaro modernizuotos sovietinės kovos mašinos, valdomos trijų asmenų įgulos.

Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija ten neteko 237 tankų T-72B3, šimtų T-72 bei mažiausiai 170 T-80 modelio tankų, suskaičiavo žvalgybos tinklaraštis, fiksuojantis Maskvos karo nuostolius.

Rusijos ketvirtoji tankų divizija, aprūpinta išskirtinai vien T-80 tankais, vos per dvi savaites neteko 41, skelbia karinės analizės platforma „Battle Order“.

Nors pats tanko sunaikinimo faktas ir nereiškia, kad pražudyta ir jo įgula, specialistai kalba ir apie gana aukštą aukų skaičių. Net 6 proc. Rusijos aukų Ukrainoje sudaro vyrai iš tankų pulkų, nurodo „Mediazona“ parengtos žmogiškųjų nuostolių ataskaitos, parengtos pagal viešai prieinamą informaciją.

Situacija, kurioje kone akimirksniu atsidūrė Rusija, skatina stebėtojus kelti klausimus, ar šiuolaikiniame kare tankai iš viso dar turi ateitį. Verta pažymėti, kad iš tikrųjų Rusijos nuostoliai byloja apie šalies neįgalumą Ukrainoje įgyvendinti kombinuotas operacijas, o ne kažkokias konkrečiai su tankais susijusias problemas, „The Moscow Times“ akcentuoja analitikai.

„Tankai mūšio lauke turėtų būti eksploatuojami kaip sudėtinės operacijos dalis, tačiau tai, kaip jie naudojami šiandien, nesudaro palankių sąlygų išnaudoti jų potencialo“, – sako karybos ekspertas iš „Royal United Services Institute“ Nickas Reynoldsas.

Teoriškai tankams turi talkinti artilerija ir pėstininkai, galintys aptikti ir sunaikinti priešo karius, ginkluotus prieštankiniais ginklais.

Pačioje karo Ukrainoje pradžioje Rusijos karinės technikos kolonos strigo Ukrainos keliuose, taip sudarydamos sąlygas Ukrainos pajėgoms naikinti tankus ir šarvuočius pasitelkus nešiojamus prieštankinius ginklus.

Amerikoje gaminamos nešiojamosios vidutinio nuotolio raketų paleidimo sistemos „Javelin“ ir britų bei švedų pagaminti naujos kartos lengvieji prieštankiniai ginklai (NLAW) sunaikino ne vieną šimtą rusiškų tankų.

Iššovus „Javelin“ kyla maždaug 150 metrų, o tada sminga į tanko bokštelį, kur tanko šarvai ploniausi.

„Visi tanke buvę asmenys kontūzyti“, – apie incidentą, kai dar karo pradžioje į jo tanką pataikė „Javelin“, gegužę per interviu „Moskovskyj Komsomolec“ sakė Rusijos tanko įgulos narys Aleksejus Uchačiovas.

Tanko bokštelio pažeidimas gali būti mirtinas – tankas gali tiesiogine to žodžio prasme iškepti, jei užsidegs po bokšteliu esančioje vadinamojoje karuselėje laikoma amunicija. Tokiais atvejais prasidėję sprogimai tanko bokštelį gali pakelti net dešimtis metrų į orą.

Video of strikes on Russian tanks by Ukrainian Air Assault artillery and engineers (presumably this means the use of mines). They claim they destroyed nine Russian tanks.https://t.co/Ww2NUGzL5G pic.twitter.com/Sp2jl9rFJ0