Šaltinių Kremliuje neva turintis „Telegram“ kanalas skelbia apie pasikėsinimą į Patruševą

Rusijos Saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas paguldytas į ligoninę. Sklando gandai, kad buvo pasikėsinta į jo gyvybę. Apie tai pranešama „Telegram“ kanale „Generall SVR“. Šis kanalas sako tvirtina turintis šaltinių Kremliuje, tačiau jo skelbiamos informacijos patikrinti neįmanoma.

„Neseniai įvykdytas pasikėsinimas į RF Saugumo tarybos sekretorių Nikolajų Patruševą. Informacija tiek apie patį pasikėsinimą, tiek apie jo tyrimą laikoma paslaptyje. Žinoma, kad po darbo, vakare, vos grįžęs namo N. Patruševas prastai pasijuto. Apsauga veikė operatyviai – iš karto iškvietė jam medikus. Atvykę medicinos darbuotojai po [N. Patruševo] apžiūros konstatavo, kad jį būtina skubiai vežti į ligoninę, tada Saugumo tarybos darbuotojai savo transportu, lydimi medicinos darbuotojų, nuvežė į medicinos įstaigą, kurioje gydomas prezidentas. Buvo suteikta pagalba ir N. Patruševą stabilios būklės išvežė namo. Jo tyrimų rezultatai parodė, kad apnuodijusi [organizmą] medžiaga yra sintetiniai nuodai“, – rašoma kanale.

Kada šis pasikėsinimas įvykdytas, neskelbiama.

Pasak kanalo, kurio autoriai nėra žinomi, N. Patruševas liko gyvas, nes jam skubiai suteikė medicininę pagalbą, be to, nuodingos medžiagos, patekusios į organizmą per odą, koncentracija esą buvo gana nedidelė.

„Šiuo metu atliekamas tyrimas; savaime suprantama, ši istorija nebus viešinama“, – rašoma kanale.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas esą buvo informuotas paskutinis, kai N. Patruševo gyvybei jau nebuvo pavojaus.

„Dar laukia tyrimas, kas kaltas dėl šio pasikėsinimo, kokie motyvai ir kaip apskritai pavyko suorganizuoti ir įvykdyti pasikėsinimą į tokio aukšto rango valdžios atstovą. Vis dėlto susidaro įspūdis, kad tai – didelių pertvarkų elito sluoksnyje pradžia“, – rašoma kanale.

Kaip rašo delfi.ee, „Generall SVR“ buvo sukurtas 2020 m. rugsėjį. Jo autorius (arba autoriai), kurie nėra viešai įvardijami, teigia, kad informaciją kanalui teikia buvę ir esami Užsienio žvalgybos tarnybos darbuotojai.

Kanale pateikiama informacija apie asmeninį V. Putino gyvenimą, sveikatą ir pokalbius.

Didžiosios dalies „General SVR“ skelbiamos informacijos nėra jokios galimybės patikrinti.