Orbanas: įvesdama Rusijai sankcijas ES šovė sau į plaučius

Sankcijomis Rusijai dėl jos karo Ukrainoje Europa „šovė sau į plaučius“, penktadienį pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.

Nacionalistas V.Orbanas, valdantis Vengriją nuo 2010 m. ir dažnai konfliktuojantis su Briuseliu, aršiai kritikuoja Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijos naftai. Per nacionalinį radiją kreipdamasis į tautą V. Orbanas paragino ES lyderius pakeisti sankcijų politiką.

„Iš pradžių maniau, kad mes tiesiog šovėme sau į koją, bet Europos ekonomika šovė sau į plaučius ir jai stinga oro“, – sakė V. Orbanas. „Yra šalių, įsipareigojusių vykdyti sankcijų politiką, bet Briuselis turi pripažinti, kad tai buvo klaida, kad savo tikslo jos nepasiekė ir netgi turėjo priešingą poveikį“, – pridūrė jis. „Briuselis manė, kad sankcijų politika pakenks rusams, bet ji labiau kenkia mums“.

Birželio mėnesį 27 valstybių ES oficialiai uždraudė didžiąją dalį rusiškos naftos importo po kelias savaites trukusio Vengrijos pasipriešinimo, galiausiai nusileidusi V. Orbano reikalavimui netaikyti draudimo vamzdynais tiekiamai Rusijos naftai. Sankcijos apima du trečdalius šiuo metu laivais atvežamos Rusijos naftos. Tvyrant įtampai su Europa, Rusijos „Gazprom“ sumažino dujų tiekimą kelioms Europos šalims.

Vengrija, labai priklausoma nuo Rusijos naftos ir dujų, trečiadienį paskelbė „pavojaus būseną“ dėl energetikos krizės. Be kitų priemonių problemai spręsti, žmonės, suvartojantys daugiau nei vidutinišką energijos kiekį, turės už jį mokėti rinkos kaina, o ne stipriai subsidijuojamais valstybės tarifais. „Esame priversti taikyti didesnę kainą, nes be jos sistema nebebus tvari“, – savo kreipimesi per radiją sakė V. Orbanas.

Infliacija Vidurio Europos šalyje pastaraisiais mėnesiais pirmą kartą per 20 metų pasiekė dviženklį skaičių, nepaisant įvairių kainų viršutinių ribų. Kreipdamasis per radiją V. Orbanas taip pat gynė mokesčių pakeitimą, dėl kurio Budapešte antradienį į demonstraciją išėjo tūkstančiai žmonių. Jie sako, kad tai skaudžiai atsiliepia šimtams tūkstančių smulkiųjų verslininkų, bet V. Orbanas sakė, kad sprendimas yra „geras ir reikalingas“.