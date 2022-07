JK atsirado pirmas kandidatas į Johnsono vietą

Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų narys konservatorius Tomas Tugendhatas ketvirtadienį vakare pranešė, kad sieks tapti Boriso Johnsono įpėdiniu, ir tapo pirmuoju kandidatu, paskelbusiu apie savo siekius po premjero pranešimo apie planuojamą atsistatydinimą.

Parlamento Užsienio reikalų komitetui vadovaujantis T. Tugenhatas laikraščio „Daily Telegraph“ nuomonių skiltyje patvirtino, kad ketina siekti Konservatorių partijos vadovo posto, ir sakė sieksiantis suburti „plačią koaliciją švariai pradžiai“.

„Esu tarnavęs ir anksčiau – kariuomenėje, o dabar – parlamente. Dabar tikiuosi priimti iššūkį (tarnauti) ministru pirmininku“, – parašė jis.

T. Tugendhatas nurodė, kad varžysis dėl lyderio posto, tačiau patikino, kad neprarado simpatijų B. Johnsoną palaikantiems konservatoriams.

Susiję straipsniai Atsistatydina JK premjeras Johnsonas

Šis politikas laikosi griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu, bet kritikuoja pernai rugpjūtį įvykusio Britanijos vyriausybės karių išvedimo iš Afganistano chaotišką organizavimą.

Kitą savaitę turėtų būti paskelbtas naujo partijos lyderio rinkimų tvarkaraštis.

Partijos vadovai tikisi, kad dviejų etapų rinkimus pavyks užbaigti iki spalio mėnesį vyksiančios metinės Konservatorių partijos konferencijos.

Per pirmąjį rinkimų etapą 358 konservatorių partijos nariai parlamente atsirinks du kandidatus per virtinę balsavimų. Per kiekvieną iš jų bus atmetamas kandidatas, surinkęs mažiausiai balsų.

Antrajame etape nugalėtoją slaptu balsavimu rinks dešimtys tūkstančių eilinių partijos narių.