Apie pasitraukimą paskelbęs Johnsonas davė pažadą Zelenskiui

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pavadino atsistatydinantį Jungtinės Karalystės (JK) premjerą Borisą Johnsoną tikru Ukrainos draugu ir nurodė esąs įsitikinęs, kad ateityje Londono politika jo šalies atžvilgiu nepakis.

Atsakydamas į klausimą apie B. Johnsono atsistatydinimą, V. Zelenskis interviu amerikiečių transliuotojui CNN sakė, kad Ukrainai santykiai su JK atnešė labai daug, tačiau pirmiausia – karinę paramą.

Ketvirtadienį B. Johnsonas paskelbė apie savo pasitraukimą iš valdančiosios Konservatorių partijos pirmininko, tad kartu ir iš JK premjero pareigų. Tačiau per televiziją transliuotoje kalboje B. Johnsonas nurodė, kad tęs darbą ministro pirmininko poste, kol bus rastas naujas įpėdinis.

Toje pačioje kalboje B. Johnsonas taip pat kalbėjo apie JK vaidmenį padedant Ukrainai atremti Rusijos agresiją ir pabrėžė, kad Londonas palaikys Kyjivą jo kovoje už laisvę tiek, kiek reikės.

Duodamas interviu, Ukrainos prezidentas nurodė, kad nekantrauja tiesiogiai pasikalbėti su B. Johnsonu ir sužinoti daugiau detalių apie jo pasitraukimą.

Johnsonas žada V. Zelenskiui tolesnę savo šalies paramą

Po to, kai paskelbė, kad traukiasi iš britų premjero pareigų, Borisas Johnsonas pažadėjo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui tolesnę tvirtą Jungtinės Karalystės paramą. Vyriausybės atstovė ketvirtadienį sakė, jog B. Johnsonas telefonu patikino V. Zelenskį, kad Didžioji Britanija tiek, kiek reikės teiks Ukrainai „gynybinę paramą“. Jis, be to, kartu su partneriais ir sąjungininkais sieks išspręsti Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą.

„Jis padėkojo prezidentui V. Zelenskiui už viską, ką jis daro dėl laisvės, už jo draugystę ir už ukrainiečių tautos draugiškumą“, - sakė atstovė. V. Zelenskis savo ruožtu padėkojo premjerui už ryžtingus veiksmus remiant Ukrainą.

B. Johnsonas nuo karo pradžios du kartus Kyjive susitiko su V. Zelenskiu. Dabar baigiantis pokalbiui telefonu, premjeras pareiškė: „Jūs esate didvyris, visi jus mėgsta“.

Prieš tai B. Johnsonas po milžiniško savo partijos spaudimo pasitraukė iš Konservatorių partijos vadovo pareigų. Tačiau jis liks premjero poste, kol bus išrinktas įpėdinis.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas po B. Johnsono pasitraukimo vaizdo ryšiu padėkojo jam už paramą.