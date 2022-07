Palydovinėse nuotraukose – keistai ištuštėjusi Rusijos karinė bazė prie Suomijos

Palydovinės nuotraukos rodo, kad iš Rusijos karinės bazės, esančios netoli Suomijos sienos, dingo daug karinės technikos ir karių. Nuotraukas išanalizavęs ekspertas teigia, kad įranga ir kariai galėjo būti perkelti į Ukrainą.

Remiantis palydoviniais vaizdais, su kuriais susipažino Suomijos „YLE“ žurnalistai, per pastarąjį mėnesį iš čia buvo atitraukta daugiau nei 100 technikos vienetų, tarp jų – dešimtys šarvuočių.

Vaizduose užfiksuota Rusijos karinė bazė, esanti Alakurčio kaime, apie 70 km nuo sienos su Suomija.

Birželio 26 dienos nuotraukose matyti tuščios karinės technikos saugyklos, kurios dar gegužės viduryje tokios nebuvo, teigia „YLE“.

Vaizdus tyrinėjęs suomių karinis ekspertas Marko Eklundas mano, kad įranga ir kariai buvo išsiųsti į karą Ukrainoje.

M. Eklundo skaičiavimais, bazę paliko nuo trečdalio iki pusės karių. Teigiama, kad prieš tai jų čia buvo apie 2100.

Eksperto teigimu, Alakurčio karių perkėlimas į Ukrainą gali būti ženklas, kad Rusijai reikia naujų karių fronte, tačiau apie tai Rusija atvirai nekalba.

Rusijoje oficialiai nebuvo pranešta apie technikos ir karių išvedimą iš Alakurčio karinės bazės.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateiktais antradienio duomenimis, Rusijos armija nuo vasario 24 d. iki liepos 5 d. Ukrainoje jau neteko apie 36 350 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 594 tankų, 3 772 šarvuotųjų kovos mašinų, 806 artilerijos sistemų, 247 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 105 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 217 lėktuvų, 187 sraigtasparnių, 660 dronų, 144 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 634 automobilių, 65 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.