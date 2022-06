„Ukrainiečiai stoja už vertybes ir principus, kurie vienija demokratines šalis, už teisės viršenybę, už valstybių suvereniteto ir teritorijos vientisumo nepažeidžiamumą, už tai, kas svarbu mums visiems“, –pareiškė J. Trudeau.

J. Trudeau ir B. Johnsonas ypač pažymėjo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lyderystę.

Pasak B. Johnsono, G7 lyderiai svarsto naujas sankcijas, kuriomis siekiama nubausti Rusiją už agresiją prieš Ukrainą.

„Mūsų žinia jums, Volodymyrai, ir ukrainiečių tautai – mes žavimės jūsų kova, mes laikome ją labai svarbia visam pasauliui. Mes jus remiame ir remsime ateityje. Šlovė Ukrainai“, – pareiškė Didžiosios Britanijos premjeras.

Didžiojo septyneto viršūnių susitikimo išvakarėse B. Johnsonas įspėjo, jog jokiu būdu negalima mažinti paramos Ukrainai, kadangi ši šalis dabar gina ne tik savo laisvę.

As the @G7 gathers in Germany, Prime Minister @BorisJohnson and I want to be very clear about our support for Ukrainians and for President @ZelenskyyUa: It is unwavering. We stand with you, and we are staying the course. pic.twitter.com/Nykt3w5U7g