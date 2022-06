Tailandas švelnina kaukių taisyklę, kad paskatintų pandemijos paveiktą turizmą

Nuo penktadienio Tailandas atsisakė taisyklių, įpareigojančių žmones dėvėti kaukes, paskelbė vyriausybė. COVID-19 atvejų mažėja ir nuo turizmo priklausoma karalystė siekia privilioti užsienio lankytojus.

Veido kaukės buvo privalomos viešose vietose nuo 2021 m. vidurio, kai šalyje kilo užsikrėtimų banga, kurią lėmė delta atmainos plitimas.

Tačiau karalystė nori paskatinti stringančią ekonomiką ir švelnina COVID-19 apribojimus, įskaitant atvykimo taisyklių panaikinimą nuo kito mėnesio. „Chirurginės ar medžiaginės kaukės dėvėjimas yra savanoriška praktika“, – sakoma vėlai ketvirtadienį karališkojo laikraščio paskelbtame ministro pirmininko Prayuto Chan-O-Cha pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja žmonėms ir toliau dėvėti veido kaukes perpildytose arba prastai vėdinamose vietose, priduriama pareiškime, tačiau nieko aiškiai nepasakyta apie viešąjį transportą. Vis dėlto sostinės Bankoko privati ​​metro tarnyba vėliau paskelbė, jog vis tiek reikalaus, kad jos traukiniais važiuojantys keleiviai dėvėtų kaukes.

Tailando vyriausybė ėmėsi šių veiksmų, kai Singapūras ir Kambodža taip pat atsisakė taisyklių, reikalaujančių dėvėti kaukes lauke. Atsisakoma ir Tailando COVID paso sistemos, pagal kurią lankytojai prieš atvykdami į karalystę turėjo užsiregistruoti ir pateikti skiepų įrodymą. Nuo liepos 1 d. turistai turės su savimi turėti tik vakcinacijos sertifikatus arba atvykę atlikti COVID-19 testą.

Per pastaruosius dvejus metus Tailando ekonomika susilpnėjo, augimą stabdė rūstus didėjančių gyvenimo išlaidų ir COVID-19 derinys. Remiantis vyriausybės duomenimis, karalystė patyrė staigų turizmo nuosmukį, per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius priėmusi 1,6 mln. užsienio turistų. Remiantis duomenimis, per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius šis skaičius siekė beveik 20 milijonų.

COVID-19 atvejų ir susijusių mirčių skaičius dabar sumažėjo. Per pandemijos įkarštį karalystėje ilgiau nei mėnesį buvo užregistruojama apie 2500 kasdienių užsikrėtimų ir beveik 50 mirčių per dieną.

Mažiausiai trys ketvirtadaliai gyventojų yra po dukart paskiepyti, maždaug 40 proc. gavę pastiprinamąją dozę.