Su AFP naujienų agentūra bendradarbiaujančio Prancūzijos fotografo Ludwigo Marine‘o (nuotrauką taip pat platina ir naujienų agentūra EPA) nuotraukoje E. Macronas užfiksuotas apkabinęs V. Zelenskį. Ukrainos vadovas žiūri į objektyvą, o E. Macronas, bent jau taip gali pasirodyti, kažką šnibžda jam į ausį, rašo gordonua.com.

Nuotrauka daryta Ukrainos prezidento rezidencijoje Kyjive po Ukrainos prezidento ir keturių valstybių lyderių, Ukrainos sostinėje viešėjusių ketvirtadienį, susitikimo.

Prancūzijos leidinys „Destination Télé“ šį kadrą pavadino dienos fotografija.

Tinklaraštininkas iš Nyderlandų Sierdas Holfas mano, kad ši nuotrauka dar ilgai su įvairiais komentarais keliaus po socialinius tinklus.

„Šią akimirką tai mano mėgstamiausias prierašas: „Tai, ką darau dėl Ukrainos“, – teigia tinklaraštininkas.

We are bound to keep seeing this photo appear on Twitter until we are all sick of it, and always with a new and interesting caption. It's a gift that keeps giving.