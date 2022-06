Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis naujienų agentūra „RIA Novosti“.

„Belgorodo srityje per planinį mokomąjį treniruočių skrydį sudužo lėktuvas „Su-25“, – sakoma Rusijos agentūros pranešime.

Taip pat pranešama, kad lakūnas spėjo katapultuotis, o pats orlaivis nukrito negyvenamoje vietovėje, žemės sugriovimų nėra.

Preliminariais duomenimis, šturmo lėktuvo katastrofos priežastis galėjo būti gedimas.

„rbc.ua“ primena, kad nuo karo pradžios Rusijos armija jau neteko daugiau kaip 33 tūkst. kareivių.

