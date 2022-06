Zelenskis užsipuolė Vokietijos kanclerį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą labiau palaikyti Kijevą, kaltindamas jį pernelyg dideliu susirūpinimu dėl Rusijos.

O. Scholzas ne kartą buvo kritikuojamas už tai, kad per karą neužėmė pakankamai tvirtos pozicijos prieš Rusiją.

Interviu Vokietijos transliuotojui ZDF Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jam reikia „tikrumo“ iš O. Scholzo, jog Vokietija remia Ukrainą.

„Jis ir jo vyriausybė turi nuspręsti: negali būti kompromiso tarp Ukrainos ir santykių su Rusija“, – sakė jis.

Tai buvo paskelbta po spėlionių, kad Vokietijos kancleris ketvirtadienį gali pirmą kartą nuo karo pradžios nuvykti į Kijevą.

Vokiečių nuomonės apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje pasidalijo beveik po lygiai

Galimos Ukrainos narystės Europos Sąjungoje šalininkų ir oponentų Vokietijoje yra beveik po lygiai. Tai rodo apklausos, kurią leidinio „Spiegel“ užsakymu surengė bendrovė „Civey“, rezultatai.

Į klausimą, ar jie pritaria Ukrainos stojimui į ES, 45 proc. tyrimo dalyvių atsakė „taip“ arba „veikiau taip“, 42 proc. pareiškė esą prieš, o dar 13 proc. buvo neapsisprendę.

Respondentų gyvenamosios vietos analizė rodo, kad rytų vokiečiai kritiškiau žiūri į Ukrainos narystę Europos Sąjungoje negu vakarų vokiečiai. Ukrainos stojimui į ES pritaria 49 proc. vakarų vokiečių ir 29 proc. rytų vokiečių, nepritaria - 60 proc. rytinių Vokietijos žemių gyventojų ir 37 proc. vakarinių šalies regionų gyventojų.

Be to, vokiečių nuomonės apie potencialų Ukrainos stojimą į ES taip pat skiriasi priklausomai nuo to, kuriai politinei partijai simpatizuoja respondentai. Ukrainos atžvilgiu palankiausiai nusiteikę žaliųjų rėmėjai, o priešiškiausiai – kraštutinės dešiniosios „Alternatyvos Vokietijai“ (AfD) šalininkai.