„Ką dar iš Ukrainoje pavogtų dalykų, išskyrus grūdus, Rusijai jau pavyko parduoti?“ – paklausė M. Umerovas.

„Pakartokit?“ – žurnalisto perklausė sutrikęs Rusijos diplomatijos vadovas. Žurnalistas pakartojo lygiai tokią pačią klausimo formuluotę.

Atsakydamas S. Lavrovas užsipuolė žiniasklaidos atstovą.

„Ar jums vis skauda galvą, kur ką nors pasivogti, ir ar manote, kad visi taip daro? Atsakysiu jums, kad mes siekiame įgyvendinti viešai deklaruotus tikslus – išvaduoti Rytų Ukrainą nuo neonacistinio režimo spaudimo. Būtent tuo ir užsiimame. O grūdai gali būti laisvai gabenami į paskirties vietas. Iš Rusijos pusės nėra jokių kliūčių. Tik būtina, kad ponas [Ukrainos prezidentas Volodymyras] Zelenskis, jei jis vis dar vadovauja, duotų nurodymą leisti užsienio ir Ukrainos laivams įplaukti į Juodąją jūrą“, – grubiai atsakė S. Lavrovas. Šiuo jo komentaru spaudos konferencija baigėsi.

„Šitaip paskandinti pagrindinį liūdnąjį Rusijos užsienio reikalų ministerijos arklį dar reikia mokėti. Ir teisingai padarė, kad paskandino“, – „Telegram“ kanale pakomentavo buvęs Ukrainos parlamento narys Borislavas Berioza. Jis taip pat paviešino spaudos konferencijos ištraukos įrašą su minėtu epizodu.

