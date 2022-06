Jamaikos bankas išleis visoje šalyje galiosiančią skaitmeninę valiutą

Jamaikos bankas rengiasi pirmą kartą per istoriją išleisti visoje šalyje galiosiančią skaitmeninę valiutą.

Šis žingsnis, žengiamas pritarus įstatymų leidėjams, turėtų padėti jamaikiečiams, neturintiems sąskaitos banke, sakoma savaitgalį paskelbtame vyriausybės pareiškime. Tokių žmonių 3 mln. gyventojų turinčioje šalyje yra nemažai.

Pirmąja šalimi, visoje savo teritorijoje išleidusia skaitmeninę valiutą, beveik prieš dvejus metus tapo Bahamos. Be to, Rytų Karibų centrinis bankas (ECCB) daugiau kaip prieš metus sukūrė savo blokų grandinėmis pagrįstos valiutos versiją, prieinamą keliose salų valstybėse, tarp jų Sent Lusijoje, Grenadoje, Antigvoje ir Barbudoje, Sent Kitse ir Nevyje.

Pernai Jamaika pradėjo nedidelę, aštuonis mėnesius vykdytą bandomąją programą, o praėjusį penktadienį šalies parlamentas patvirtino įstatymo projektą, sudarantį sąlygas vyriausybės bankui oficialiai išleisti ir remti skaitmeninę valiutą.

Ne taip kaip kriptovaliutų atveju, Jamaikos skaitmeninę valiutą išleidžia oficialus centrinis bankas, ji turi fiksuotą vertę ir gali būti keičiama doleris už dolerį.