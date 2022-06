Pekinas rengiasi laipsniškai atšaukti dėl COVID-19 nustatytus apribojimus

Pekinas ateinančią savaitę laipsniškai atšauks dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 nustatytus apribojimus, sekmadienį pranešė miesto pareigūnai.

Kinijos sostinė, kuri sekmadienį pranešė apie 19 naujų užsikrėtimo atvejų, paskelbė, jog gyventojai nuo pirmadienio pradės grįžti į darbą, o nuo birželio 13 dienos bus atidarytos mokyklos.

Kinija vis laikosi „nulinės COVID-19 tolerancijos“ strategijos, pagal kurią įveda griežtą karantiną, vykdo masinį testavimą ir pasitelkia ilgo karantino priemones, siekdama visiškai pažaboti virusą.

Dėl tokios strategijos vyriausybė vis įveda judėjimo apribojimus didmiesčiuose, įskaitant Šanchajų ir 22 mln. gyventojų turintį Pekiną, kuriame balandį buvo vėl nustatyta COVID-19 atvejų, tačiau jų buvo mažiau nei 2 tūkstančiai.

Nuo pirmadienio restoranai galės vėl priimti lankytojus, jeigu jų testavimo per ankstesnes tris dienas rezultatas buvo neigiamas. Be to, viešasis transportas vėl pradės veikti įprasta tvarka, pranešė miesto valdžia.

Tačiau dviejuose sostinės rajonuose ir toliau galios apribojimai.

Šanchajuje dauguma iš 25 mln. miesto gyventojų laisvai judėti gali nuo trečiadienio.

Tačiau šimtams tūkstančių žmonių tebetaikomi apribojimai, nes jie buvo priskirti prie turėjusiųjų artimą kontaktą su užsikrėtusiaisiais.