Turkijoje įkalinta svarbi opozicijos veikėja

Antradienį įkalinta aukšto rango pagrindinės Turkijos opozicinės partijos narė, nuteista už prezidento Recepo Tayyipo Erdogano ir kitų valstybės pareigūnų įžeidimą.

Nuosprendis Canan Kaftancioglu, vadovaujančiai Respublikonų liaudies partijai (CHP) Stambule, taip pat uždraudžia jai kandidatuoti per kitais metais vyksiančius įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimus.

Gegužės 12 d. Aukščiausiasis Apeliacinis teismas patvirtino C. Kaftancioglu apkaltinamąjį nuosprendį dėl trijų kaltinimų, įskaitant kaltinimą dėl tviteryje paskelbto prieš R. T. Erdoganą nukreipto pranešimo. Nors jai skirta ketverių metų, 11 mėnesių ir 20 dienų bausmė, partijos pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, kad ji gali būti paleista kur kas anksčiau, kaip nutinka gavus trumpesnes nei penkerių metų bausmes.

Dešimtys tūkstančių žmonių gegužės 21 d. susirinko Stambule, kad pareikštų savo paramą, kai teismas paskelbė nuosprendį. C. Kaftancioglu, pagal profesiją gydytoja, suvaidino pagrindinį vaidmenį, kai 2019 m. pergalę per Stambulo mero rinkimus iškovojo CHP kandidatas Ekremas Imamoglu – tai buvo pirmas kartas per 25 metus, kai R. T. Erdogano partija prarado valdžią didžiausiame Turkijos mieste.

Pats E. Imamoglu trečiadienį stos prieš teismą dėl kaltinimų valstybės pareigūnų įžeidimu. Jei bus pripažintas kaltas, jam gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Politiniai Turkijos prezidento R. T. Erdogano oponentai kaltina jo administraciją darant spaudimą opozicijai prieš kitais metais vyksiančius prezidento rinkimus.