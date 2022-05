Vėlų pirmadienio vakarą, duodamas interviu Rusijos valstybinei televizijai „Rossija-1“, valdančiajai „Vieningosios Rusijos“ partijai priklausantis Olegas Morozovas, kuris pirmą kartą į šalies parlamentą buvo išrinktas 1993 m., sakė: „Žinote, galbūt čia tik fantastinis siužetas, kurį aš suku mintyse, bet artimiausiu metu kurios nors NATO narės gynybos ministras traukiniu atvažiuos į Kyjivą pasikalbėti su [Ukrainos prezidentu Volodymyru] Zelenskiu. Tačiau jis sostinėje galėtų taip ir neatsidurti, bet atsibusti kur nors Maskvoje“, – kalbėjo įstatymų leidėjas.

Pirmadienį transliuotame interviu pokalbių laidos „60 minučių“ vedėja propagandistė Olga Skabejeva pasitikslino, ar O. Morozovas turėjo omenyje, kad ministras būtų pagrobtas. Į klausimą politikas atsakė „Taip.“

Parlamentaras pažymėjo, kad Vakarų šalių tiekiama ginkluotė Ukrainai esą kelia tiesioginę grėsmę Rusijai, tad Maskvai gali tekti peržiūrėti savo karinius tikslus.

„O tuomet turėtume išsiaiškinti, kas kokį įsakymą davė, ir kas yra už ką atsakingas“, – kalbėjo O. Morozovas.

„Čia nėra jokios mistikos. Pasaulis dabar vadovaujasi naujomis taisyklėmis. Tegul visi tie Kyjive besirenkantys karo ministrai pagalvoja, koks būtų jausmas staiga atsibusti Maskvoje“, – sakė Rusijos parlamento narys.

Delfi jau rašė, kad Rusijos propagandinės televizijos laidos „60 minut“ vedėja pareiškė, kad Rusija dabar kariauja ne tik su Ukraina, bet ir su visomis NATO šalimis, kurias privalo „demilitarizuoti“.

Rusijos propagandistė Olga Skabejeva pareiškė, kad Rusijos „specialioji operacija“ Ukrainoje pasibaigė. Vietoj jos, esą, prasidėjo tikrų tikriausias Trečiasis pasaulinis karas. Tokią mintį ji išsakė laidos „60 minut“ eteryje televizijos kanale „Rossija 1“.

#Russian propagandist Olga Skabeyeva states on state TV that possibly a demilitarisation of #NATO must be fulfilled. pic.twitter.com/e2nJgJ1oHj