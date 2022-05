Rusijos propagandistė Olga Skabejeva pareiškė, kad Rusijos „specialioji operacija“ Ukrainoje pasibaigė. Vietoj jos, esą, prasidėjo tikrų tikriausias Trečiasis pasaulinis karas. Tokią mintį ji išsakė laidos „60 minut“ eteryje televizijos kanale „Rossija 1“.

#Russian propagandist Olga Skabeyeva states on state TV that possibly a demilitarisation of #NATO must be fulfilled. pic.twitter.com/e2nJgJ1oHj