Vienu metu skrendantys du ar net keturi Ukrainos „Mi-8“ sraigtasparniai nepabūgo Rusijos priešlėktuvinės gynybos ir priešo lėktuvų koncentracijos aplink Mariupolį ir virš jo, ir vis tiek skraidino gyvybiškai svarbias atsargas „Azovstal“ plieno gamyklos ir miesto gynėjams.

Iš šešiolikos misijose dalyvavusių sraigtasparnių, priešas sunaikino du, per interviu „The War Zone“ sakė Ukrainos gynybinės žvalgybos vadovas, brigados generolas Kyrylo Budanovas. Dar vienas sraigtasparnis pražuvo begelbėdamas vieną iš numuštų orlaivių.

„Specialiąją operaciją planavo ir vykdė Ukrainos gynybos ministerijos gynybinė žvalgyba“, – iki tol niekur neskelbtas misijos detales patvirtino K. Budanovas.



Beveik tris mėnesius Ukrainos pajėgos bandė išsaugoti plieno gamyklą, apsuptą ir nuolat apšaudomą Rusijos pajėgų. Kai gynėjams pradėjo trūkti maisto, vandens, medicininių priemonių ir amunicijos, o sunkiai sužeistų žmonių vis daugėjo, teko melsti pagalbos, skelbia „The War Zone“.

Iš viso, anot K. Budanovo, buvo įvykdytos septynios misijos. Kada tiksliai jos vyko, su žurnalistais per vertėją bendraujantis K. Budanovas nepatikslino.

„Mi-8“ sraigtasparniai „Azovstal“ gynėjams parūpino ginklų, amunicijos, vaistų, maisto ir 72 papildomus kovotojus iš „Azov“ pulko.

„Visos pristatymo operacijos buvo sėkmingos“, ­ sakė K. Budanovas. Tik per šeštą ir septintą misijas buvo numušti du sraigtasparniai. Sunaikintas ir trečias, skubėjęs į pagalbą. Kiek aukų pareikalauta, generolas nenurodė.

Praeitą savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, ragindamas statyti naują „An-225“ krovininį orlaivį, užsiminė apie šių sraigtasparnių įgulų drąsą.

„Kiek pilotų paaukojo savo gyvybes, kad ten būtų gabenama viskas — nuo vandens iki ginklų. Ir kiek sužeistų iš ten išskraidino. Daug tų žmonių mirė herojų mirtimi. Nusprendusi tų didvyrių atminimui pastatyti „Mriya“, valstybė priimtų teisingą sprendimą“, ­ kalbėjo prezidentas.

Kovo 31 dieną Kinijos televizija parodė prie Mariupolio numuštą Ukrainos sraigtasparnį „Mi-8“. Neaišku, ar tai buvo orlaivis, dalyvavęs atsargų gabenimo misijose.

🇷🇺🇺🇦⚡Chinese TV channel CGTN-Russian reporter Dmitry Maslak visited the crash site of the downed Mi-8 helicopter of the Armed Forces of Ukraine near Mariupol.