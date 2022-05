Skelbiama, kad Putinas pirmąkart aplankė sužeistus rusų karius

Kremlius skelbia neva Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ligoninėje aplankė per karą (Rusija jį įvardija kaip „specialiąją karinę operaciją“) Ukrainoje sužeistus rusų karius.

Vaizdo įrašas iš šio V. Putino apsilankymo paskelbtas „Telegram“ kanale. Kada tiksliai jis darytas, nėra aišku.

Įraše matyti, kaip gynybos ministro Sergejaus Šoigu lydimas Rusijos vadovas kalbasi su vienu iš sužeistųjų. Tačiau vyro veido nesimato, jis filmuojamas iš nugaros.

Pokalbio metu karys prezidentui pasisakė turintis žmoną ir sūnų. V. Putinas pasitikslino vaiko vardą ir amžių: kūdikiui dabar devyni mėnesiai. „Jis didžiuosis savo tėčiu“, – pareiškė V. Putinas.

Apie V. Putino ketinimus gegužės 25 d. rytą vienoje iš Maskvos ligoninių aplankyti sužeistus karius paskelbė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Kremlius nuo karo pradžios iki šiol apie V. Putino vizitus lankyti karių dar nebuvo skelbęs.

Remiantis Rusijos gynybos ministerijos kovo 25 d. paskelbtais oficialiais duomenimis, kurie iki šiol nebuvo atnaujinti, per vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje žuvo 1 351 rusų karys, dar 3 825 buvo sužeisti.

Tuo metu naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu, trečiadienį pranešė, kad Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 25 d. jau neteko apie 29 450 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 305 tankų, 3 213 šarvuotųjų kovos mašinų, 606 artilerijos sistemų, 201 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 93 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 206 lėktuvų, 170 sraigtasparnių, 2 217 automobilių, 13 laivų, 491 drono, 112 sparnuotųjų raketų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Kovo viduryje V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremliaus vadovas neplanuoja vykti į „specialiosios operacijos“ zoną Ukrainoje. Pasak jo, lankyti sužeistų rusų karių ligoninėse planuose taip pat nėra.

„Viskas įvyks savu laiku“, – pareiškė jis. D. Peskovas gyrė V. Putiną kaip neva „išmintingą ir kultūringą tarptautinį veikėją“. Todėl esą jis ir nereaguoja į „neleistinus JAV prezidento Joe Bideno pasisakymus apie jį“.

„Mūsų prezidentas yra labai išmintingas, toliaregiškas ir kultūringas tarptautinis veikėjas ir Rusijos Federacijos vadovas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas, paklaustas, kodėl V. Putinas nereaguoja į J. Bideną, pavadinusį jį „karo nusikaltėliu“.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.