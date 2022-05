JAV atšaukia dalį Kubai taikomų ribojimų

ELTA

JAV vyriausybė paskelbė, kad atšaukia virtinę Kubai taikomų ribojimų. Valstybės departamentas pirmadienį pareiškė, kad, be kita ko, atnaujins prieš kelerius metus sustabdytą programą, kuri palengvina JAV gyvenančių kubiečių šeimų narių imigraciją. Be to, neliks ribojimų pinigų pervedimui iš JAV į Kubą, bus padidintas skrydžių tarp abiejų šalių skaičius.

Vyriausybė pabrėžė, kad visos finansinės sankcijos atskiriems kubiečiams ir institucijoms išliks. Atšaukiant dalį ribojimų, esą norima „reaguoti į humanitarinę situaciją“ Kuboje. Kubos vyriausybė pasveikino šį sprendimą, pavadindama jį „,mažu žingsniu teisinga kryptimi“. Tačiau tai „nekeičia nei nesėkmingos JAV politikos Kubos atžvilgiu tikslų, nei pagrindinių instrumentų“, –tviteryje pareiškė užsienio reikalų ministras Bruno Rodríguezas. Po istorinio Kubos ir JAV suartėjimo 2014-2016 metais, kai prezidentu buvo Barackas Obama, santykiai tarp šalių prezidentaujant Donaldui Trumpui vėl smarkiai atšalo. Šio įpėdinis Joe Bidenas iki šiol laikėsi visų D. Trumpo Kubai įvestų sankcijų.