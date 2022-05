Didysis septynetas žada niekada nepripažinti Rusijos jėga pakeistų sienų

Didžiojo septyneto (G-7) šalys šeštadienį pažadėjo niekada nepripažinti Rusijos, įsiveržusios į Ukrainą, mėginimų jėga pakeisti valstybių sienas.

Rusija įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną, bet Kyjivo pajėgos sugebėjo atremti pirminį puolimą ir neleisti užimti sostinės. Konfliktas tęsiasi jau ilgiau kaip du mėnesius.

„Niekada nepripažinsime sienų, kurias Rusija mėgino pakeisti karine agresija, taip pat išlaikysime savo įsipareigojimą remti Ukrainos, įskaitant Krymą, taip pat visų [kitų] valstybių suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – sakoma G-7 užsienio reikalų ministrų pareiškime, paskelbtame po tris dienas šiaurės Vokietijoje trukusių derybų.

Turtingųjų šalių klubo ministrai taip pat pažadėjo išplėsti sankcijas, įtraukiant Rusijai ypač svarbius ekonomikos sektorius, ir toliau aprūpinti Ukrainą ginkluote, kad ji galėtų priešintis Maskvos invazijai.

„Dar kartą patvirtiname savo ryžtą toliau didinti ekonominį ir politinį spaudimą Rusijai, toliau veikiant vieningai“, – sakoma G-7 pranešime.

Vakarų šalys perdavė Ukrainai artilerijos, oro erdvės gynybos sistemų, prieštankinių ginklų ir kitokios svarbios materialinės paramos, bet Kyjivas spaudžia sąjungininkes pagalbą didinti.

Karui tęsiantis G-7 užsienio reikalų ministrai taip pat atkreipė dėmesį į šio konflikto didėjantį poveikį skurdesnėms, ypač apsirūpinimo maistu saugumo požiūriu.

Be to, ministrai pasmerkė Baltarusijos vaidmenį per karą Ukrainoje ir paragino Minską liautis talkinti Maskvai.

„Raginame Baltarusiją liautis sudarinėti galimybę Rusijos agresijai ir laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų“, – rašoma pareiškime.