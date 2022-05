Buvęs Rusijos premjeras: Ukrainos pergalė bus skaudus smūgis Putino režimui

Ukrainos žmonių ir armijos didvyriškumas atves į pergalę. Tai apgins Europą nuo agresyvaus Putino ir taps jo pasitraukimo priežastimi, pareiškė interviu DW buvęs Rusijos ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas.

Karas Ukrainoje – tai iš esmės ekonominių ir karinių potencialų kova, mano buvęs premjeras, Liaudies laisvės partijos pirmininkas.

„Kai taikomos tokios sankcijos, Putino Rusijos potencialas kasdien mažės. Tai reiškia, kad po kelių mėnesių Ukraina įgis ekonominį ir karinį pranašumą. Ukrainos žmonių ir armijos didvyriškumas neabejotinai leis pagerinti situaciją ir pasiekti pergalę. Pirma, tai apgins Europą nuo agresyvaus Putino, o antra, tai taps jo pasitraukimo priežastimi“, - sakė Rusijos opozicijos politikas.

Anot M. Kasjanovo, Ukrainos pergalė sukels sparčius pokyčius Rusijoje, „pirmiausia – Putino aplinkoje ir armijoje“. Ukrainos pergalė smogs skaudų smūgį Putino režimui ir paskatins pakeisti jį pačių rusų rankomis, teigė buvęs premjeras.

Pasak M. Kasjanovo, „Putinas tikrai nesitikėjo tokio masto sankcijų“, kurių ėmėsi pasaulio bendrija, reaguodama į agresiją prieš Ukrainą, ir jos yra „niokojamo pobūdžio“.

Ekspertų nuomone, infliacija, apskaičiuojama pagal tarptautinę metodologiją, kai atsižvelgiama į 2 000 prekių ir paslaugų kainas, Rusijoje sudarys 20-22 proc. „Bet jei apskaičiuosime infliaciją keturioms svarbiausioms Rusijos gyventojams išlaidų rūšims – maistui, medikamentams, būsto ir komunalinėms bei transporto paslaugoms, tai ji pasieks 40 proc.“, - teigė M. Kasjanovas.

Be to, didėja problemos ekonomikos srityje, trūkinėja gamybiniai ryšiai, traukiasi beveik visos užsienio kompanijos, dėl to prarandama tūkstančiai darbo vietų, pažymėjo politikas.

Jo nuomone, „valdant Putinui Rusija transformuojama Šiaurės Korėjos linkme“. Bet, įsitikinęs M. Kasjanovas, kad ir kas iš pradžių pakeistų Putiną, „po vieno dviejų rinkiminių laikotarpių Rusija grįš į demokratinės valstybės su normalia rinkos ekonomika kūrimo kelią“.