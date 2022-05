Anot „Medialeaks“, dieną prieš transliaciją rusų propagandistas buvo atvykęs į Mariupolį – vienoje nuotraukoje V. Solovjovas su karine uniforma stovėjo šalia „DLR“ vadovo Deniso Pušilino.

„Tinc – tinc, žiūri ir dirbi“, – savo laidoje demonstruodamas NLAW sakė rusų propagandistas.

Propagandist Solovyov had already escaped from #Mariupol and took with him the used NLAW. Now he boasts to the audience of a find. pic.twitter.com/jYjRA4eFvO