Pekinas dėl koronaviruso ėmėsi naujų apribojimų

Šį savaitgalį Kinijos sostinės Pekino gyventojai maistą restoranuose galės užsisakyti tik išsinešti, o gyventojai, besilankantys viešose vietose, privalės turėti neigiamą COVID-19 testą. Tokių žingsnių imtasi Kinijai rengiantis minėti darbininkų dieną, informuoja AFP.

Kinijoje bus penkios nedarbo dienos. Šiuo periodu įprastai daug keliaujama. Tačiau manoma, kad šį kartą žmonės liks namie, nes šalis susiduria su didžiausiu COVID-19 atvejų šuoliu nuo pandemijos pradžios.

Dėl itin užkrečiamos omikron atmainos Kinijos valdžia dar labiau sugriežtino apribojimus, kuriais siekiama visiškai panaikinti COVID-19. Su viruso plitimu kovojama masinio testavimo ir karantino pagalba.

Nepaisant augančių kaštų ir visuomenės nusivylimo, Pekino valdžia paskelbė, kad viešų vietų lankymas bus dar labiau ribojamas atostogų metu ir po jų.

Nuo gegužės 1 iki 4 d. kavinės ir restoranai negalės aptarnauti lankytojų vietoje. Be to, ligoninėse paruošta 4 000 papildomų vietų, kurios paprastai naudojamos pacientams su lengvais arba be jokių COVID-19 simptomų. Taip pat ruošiamos didesnės karantinavimo patalpos.

Nuo gegužės 5 d. gyventojams reikės turėti neigiamą, ne vėliau nei prieš savaitę atliktą, COVID-19 testą, norint patekti į viešas vietas ir važiuoti viešuoju transportu.

Norintiems lankytis sporto renginiuose ir keliauti grupėms būtina turėti prieš 48 val. atliktą neigiamą testą ir visiškos vakcinacijos įrodymą.

Šeštadienį Kinijoje užfiksuota 10 700 koronaviruso atvejų, daugiausiai Šanchajuje. Daugeliui iš 25 mln. gyventojų artimiausiomis savaitėmis nurodyta likti namie.