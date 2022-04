Vietinės ligoninės duomenimis, trys žmonės buvo sužeisti, o dar vienam lūžo koja.

UNIAN skelbia, kad 70-ies metų moteriai plyšo plaučiai ir apdegė krūtinė, du vyrai patyrė akių ir nosiaryklės nudegimus, 50-ies metų vyrui – atviras kojos lūžis. Dviem iš nukentėjusiųjų medikų pagalba buvo suteikta vietoje, likusieji paguldyti į ligoninę.

Pažymima, kad miesto gyventojai išėjo į gatves protestuodami prieš planuojamą netikrą „referendumą“ ir norėdami parodyti, kad Chersonas yra Ukrainos.

Rusijos kariuomenė Chersoną užėmė kovo 2 dieną. Nuo to laiko mieste nuolat vyksta mitingai prieš okupantus.

Chersone rusų pajėgos skelbė ketinančios surengti „referendumą“ dėl vadinamosios „Chersono liaudies respublikos“ sukūrimo. Iš pradžių planuota jį surengti nuo gegužės 1 iki gegužės 10 d., vėliau jis perkeltas į balandžio 27 d.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo Rusiją, kad Ukraina pasitrauks iš derybų, jei Chersone įvyks toks vadinamasis „referendumas“. Rusijos užsienio reikalų ministerija į tai sureagavo teigdama, kad neva nieko nežino apie tokius planus.

Today, Kherson residents gathered for a peaceful rally to show that they are part of #Ukraine and are against Russian occupation. The Russian military dispersed the activists, using tear gas and stun grenades. At least two people are known to have been injured pic.twitter.com/3E9Z9Ukq9U