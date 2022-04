Šri Lankoje per protestus nušautas žmogus, dar 24 sužeisti

Šri Lankoje vykstant protestams prieš šalį apėmusią ekonomikos krizę antradienį per policijos pajėgų ir demonstrantų susirėmimus pareigūnai nušovė vieną žmogų, dar 24 asmenys buvo sužeisti.

Tai pirmas atvejis, kai susirėmimai pareikalavo gyvybės.

Šią 22 mln. gyventojų turinčią Pietų Azijos valstybę yra ištikęs didžiausias ekonominis nuosmukis nuo nepriklausomybės paskelbimo 1948 metais: dėl užsienio valiutos trūkumo šalis stokoja būtiniausių prekių, tokių kaip kuras, maisto produktai ir dujos maistui gaminti, gyventojams kasdien išjungiama elektra.

Didžiulių protestų dalyviai reikalauja vyriausybės atsistatydinimo, o ši ruošiasi derėtis su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) dėl skubios finansinės pagalbos.

Policija antradienį apšaudė Rambukanoje prieš kuro stygių ir aukštas kainas protestavusią minią, blokavusią geležinkelį ir greitkelį, jungiantį sostinę Kolombą ir centrinį Kandžio miestą.

„Vienas vyras mirė nuo šautinių žaizdų“, – telefonu naujienų agentūrą AFP informavo vienas ligoninės pareigūnas.

Dar 16 protestuotojų buvo sužeisti, aštuoniems iš jų prireikė skubių operacijų. Be to, per susirėmimus sužaloti aštuoni policijos pareigūnai.

Protestas buvo vienas iš daugelio spontaniškų susibūrimų visoje Šri Lankoje, pagrindiniam šalies degalų pardavėjui padidinus kainas beveik 65 procentais.

Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti, kaip dešimtys policijos pareigūnų su riaušių malšinimo įranga leido ašarines dujas.

Kol kas neaišku, kas paskatino policiją panaudoti kovines kulkas.

Policija teigė, kad iki prasidedant šaudymui, demonstrantai kelias valandas blokavo automobilių ir traukinių eismą.

Dešimtys tūkstančių įpykusių vairuotojų blokavo svarbiausius kelius įvairiose šalies dalyse, degino padangas, smerkdami išaugusias kuro kainas.

Sostinėje Kolombe didelė protestuotojų minia jau daugiau nei savaitė nesitraukia iš stovyklos, kurią įsirengė prie prezidentūros, reikalaudama prezidento Gotabayos Rajapaksos atsistatydinimo.

Šri Lankos pagrindinės vaikų ligoninės gydytojai antradienį taip pat surengė protestą dėl didelio medikamentų ir medicininės įrangos trūkumo.

Siekdamas atsakyti į vis garsiau skambančius raginimus visai vyriausybei atsistatydinti, G. Rajapaksa pirmadienį paskyrė naują ministrų kabinetą ir pripažino, kad visuomenė yra nepatenkinta netinkamu valdančiosios šeimos valdymu.

„Dėl ekonominės krizės kenčia žmonės, ir aš dėl to labai apgailestauju“, – pirmadienį sakė prezidentas.

Šri Lanka prašo TVF 3–4 mlrd. JAV dolerių, kad įveiktų savo mokėjimų krizę ir padidintų išsekusias atsargas.

Dešimtys G. Rajapaksos administraciją palaikiusių įstatymų leidėjų antradienį nuo jo nusisuko ir perėjo į opozicijos pusę parlamente.

Šri Lankos ekonomikos nuosmukis prasidėjo koronaviruso pandemijai drastiškai sumažinus šalies pajamas iš turizmo, taip pat sumažėjus užsienyje dirbančių piliečių siunčiamų pinigų perlaidų.

Vyriausybė praėjusią savaitę paskelbė, kad Šri Lanka neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su 51 mlrd. JAV dolerių (47 mlrd. eurų) dydžio užsienio skola, o Kolombo vertybinių popierių birža sustabdė prekybą, kad būtų išvengta rinkos žlugimo.

Vyriausybė paragino užsienyje dirbančius piliečius paaukoti užsienio valiutos, kad padėtų susimokėti už būtiniausias prekes.

Šiuo metu vyriausybės delegacija yra Vašingtone, kur nuo antradienio pradeda derybas dėl finansinės pagalbos su TVF.