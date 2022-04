Ukraina pranešė, kad kreiseris nuskendo po raketų smūgio, kurį praėjusią savaitę sudavė jos ginkluotosios pajėgos. Savo ruožtu, Rusija tvirtina esą flagmane kilo gaisras ir sprogo jame buvę šaudmenys.

„Moskva“ įgulą sudarė maždaug 500 jūreivių, kurie, Rusijos teigimu, buvo sėkmingai evakuoti į kitus laivus ir penktadienį, balandžio 15 d., sugrąžinti į Sevastopolio uostą.

A short video of a Russian Slava-class missile cruiser "Moskva" on fire before its sinking. pic.twitter.com/ZBprUSVjhc



Balandžio 16 d. Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, užfiksuotas nuskendusio raketinio kreiserio „Moskva“ įgulos susitikimas su karinio jūrų laivyno vyriausiuoju vadu admirolu Nikolajumi Jevmenovu Sevastopolyje.

Tačiau analitikai abejoja, ar išties šis vaizdo įrašas darytas jau neuskendus laivui. Galimai rodomi jūreiviai prieš laivui išplaukiant.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2