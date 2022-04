Navalnas ragina kovoti su Rusijos propaganda papildyta

Kalinamas Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas ketvirtadienį paragino Vakarų technologijų milžines atverti „informacinį frontą“ ir rengti reklamos kampanijas, skirtas rusams.

„Raginu Jungtinių Valstijų prezidentą, [britų premjerą] Borisą Johnsoną, Europos Komisiją, [EK pirmininkę] Ursulą von der Leyen, [„Meta“ vadovą] Marką Zuckerbergą... skubiai rasti sprendimą, kaip užgniaužti [Vladimiro] Putino propagandą, pasinaudojant viešumo galimybėmis socialinėje žiniasklaidoje“, – rašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

„Mums reikia viešumo. Daug viešumo“, – pridūrė A. Navalnas.

A. Navalno manymu, socialiniuose tinkluose turi būti paleista didelio masto antikarinė kampanija, skirta vartotojams rusams.

„Tai turėtų būti precedento neturinti didžiulė nacionalinė reklamos kampanija. Kaip tikri rinkimai. Mūsų kandidatas Taika prieš Putino kandidatą Karą. Taika turi laimėti. Mes negalime sau leisti nieko kito“, – rašė jis.

Kritikuodamas neseniai atliktas apklausas, rodančias, kad parama prezidentui V. Putinui pastaruoju metu išaugo, jis sakė manantis, kad tai „melas“.

„Tikrai beprotiškos propagandos derinys... per visus kanalus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, nepriklausomos žiniasklaidos ir portalų uždarymas, blokavimas pamažu daro savo“, – rašė jis.

„Faktas tas, kad dauguma Rusijos piliečių turi visiškai iškreiptą supratimą apie tai, kas vyksta Ukrainoje“, – pabrėžė A. Navalnas.

Vasario 24 dieną Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą, Rusijos valdžios institucijos užblokavo „Twitter“, „Instagram“ ir daugumą nepriklausomos žiniasklaidos priemonių.