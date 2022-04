Skelbiama, kad Lenkijos keliuose buvo pastebėta didžiulė šarvuotos technikos kolona, judanti Ukrainos pusėn.

Paraleliai žiniasklaida atkreipia dėmesį į faktą, kad iš saugyklų Liubline mįslingai „dingo“ beveik 100 modernizuotų tankų T-72. Apie tai tviteryje pranešė naujienų portalas „Visegrad 24“. Oficialiai ši informacija kol kas nepatvirtinta.

„Lenkijoje sklando gandai, kad Lenkijos valdžia susivokė, kad iš saugyklų po Liublinu dingo 100 modernizuotų tankų T-72. Prieš kelias dienas kažkas padarė šią nuotrauką, kurioje matoma, kad tie tankai vežami į rytus Ukrainos kryptimi... Geros medžioklės, Ukraina!“ – rašo šaltinis.

The Poles say a sudden arrival of large numbers of T-72s to the Donbas operated by the Ukrainian Army can’t be linked to the disappearance of the Polish 100 tanks from in Lublin.