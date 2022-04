Žiniasklaida: saugumu per NATO viršūnių susitikimą Madride rūpinsis apie 25 tūkst. pareigūnų

Apie 25 tūkst. Ispanijos pareigūnų užtikrins saugumą ir palaikys tvarką per NATO viršūnių susitikimą, įvyksiantį birželio pabaigoje Madride. Tai antradienį pranešė laikraštis „El Mundo“.

Jo žiniomis, Ispanijos VRM jau surengė pirmuosius susitikimus su nacionalinės policijos ir civilinės gvardijos atstovais, per kuriuos buvo aptariami saugumo planai. Numatoma, kad ministerija nusiųs į sostinę apie 12 tūkst. policininkų, kurie prisijungs prie 12 tūkst. pareigūnų, dirbančių Madride. Be to, merija pasitelks daugiau kaip 1 tūkst. miesto teisėsaugos institucijų darbuotojų.

Svarbiausi NATO viršūnių susitikimo renginiai vyks dideliame parodų centre IFEMA, kuris yra netoli Ispanijos sostinės oro uosto. Taip pat planuojama iškilminga vakarienė Prado muziejuje ir dar vienas priėmimas karališkuosiuose rūmuose Madride. Be to, bus ir kultūros renginių, dėl kurių organizavimo dabar tariamasi.

Pranešama, kad Ispanijos valdžia rengia planus, kaip užtikrinti oro saugumą, kibernetinį saugumą ir saugumą vykstant didelėms protesto akcijoms. Numatoma, kad kartais bus uždaromas eismas nuo Madrido centro iki IFEMA komplekso. Be to, NATO viršūnių susitikimo metu mieste bus nutraukti visi statybos darbai.

NATO šalių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas bus surengtas Madride birželio 29-30 dienomis.