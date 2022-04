Praėjusios savaitės įvykiai – čia.



V. Zelenskis savo tradiciniame vaizdo įraše, išplatintame pirmadienio naktį, pažymėjo, kad Rusija dar labiau bijos pralaimėti, todėl naujoji savaitė bus įtempta ir atsakinga.

„Kita savaitė bus ne mažiau svarbi nei ši. Ji bus tokia pat įtempta ir dar atsakingesnė. Rusija bus dar labiau išsigandusi. Rusijos kariai pereis prie dar didesnio masto veiksmų mūsų valstybės rytuose. Jie gali panaudoti dar daugiau raketų prieš mus, dar daugiau bombų. Bet mes ruošiamės šiems jų veiksmams. Mes atsakysime. Mes dar aktyviau aprūpinsime Ukrainą ginklais. Aktyviau dalyvausime tarptautinėje arenoje. Būsime dar aktyvesni informaciniu požiūriu“, – pabrėžė prezidentas.

Ukrainos prezidento patarėjas Mykhaylas Podolyakas nacionalinei televizijai taip pat pareiškė, kad „Ukraina pasiruošusi dideliems mūšiams“ prieš Rusiją.

Jis sakė, kad Ukraina turi atmušti Maskvos pajėgas rytiniame Donbaso regione, kur Maskva kontroliuoja dvi separatistines teritorijas.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Klyčko: Rusijos karinės pajėgos gali dar kartą bandyti užimti KyjivąRusijos karinės pajėgos gali dar kartą bandyti užimti Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai sekmadienio vakarą pareiškė šio miesto meras Vitalijus Klyčko, kurį cituoja portalas „Euronews“.„Nors priešas pasitraukė iš Kyjivo, tai dar nereiškia, kad jis nebenori užimti sostinės“, – tinkle „Telegram“ teigė V. Klyčko. Jis pabrėžė, kad negalima atmesti galimybės, jog „po dviejų dienų Maskva gali dar kartą bandyti užimti Kyjivą“.Kiek anksčiau V. Klyčko paprašė miestą palikusių žmonių dar negrįžti į sostinę dėl su saugumu susijusio neapibrėžtumo ir Kremliaus planų atnaujinti puolimą.

Britų žvalgyba: Rusija gali panaudoti Mariupolyje fosforo amuniciją Britų karinė žvalgyba perspėja, kad Rusija Mariupolyje gali panaudoti fosforo amuniciją. Tai skelbia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, socialiniame tinkle „Twitter“ pateikusi reguliarią karo eigos apžvalgą. Joje nurodoma, Rusijos kariai jau naudojo fosforo amuniciją Donecko srityje. Nenurodoma, kada tiksliai tai įvyko, tačiau Ukrainos pareigūnai apie tokius atvejus ne kartą kalbėjo kovą. Stiprėjant kovai už miestą, pasak britų žvalgybos, didėja tikimybė, kad ji gali būti panaudota ir Mariupolyje. Apžvalgoje taip pat teigiama, kad Rusija tęsia apšaudymus Donecko ir Luhansko srityse. Per pastarąsias 24 valandas Ukrainos pajėgos atmušė keturias priešo atakas šiose srityse, sunaikino rusų technikos. Be to, kaip rašoma apžvalgoje, Rusija ir toliau naudoja nevaldomas bombas, o tai labai padidina civilių aukų riziką. Įspėjama, kad Rusijos pajėgos gali vykdyti provokacinius veiksmus Padniestrės regione, siekdamos apkaltinti dėl to Ukrainą.

Bundesvero lėktuvas gabens sužeistus ukrainiečius į VokietijąBundesveras organizuoja specialų reisą sužeistiems ukrainiečiams į Vokietiją nugabenti. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra DPA.Jos žiniomis, VFR karinių oro pajėgų lėktuvas „Airbus A310 MedEvac“ turi išskristi iš Kelno (Šiaurės Reino – Vestfalijos federalinė žemė) į Lenkijos pietryčiuose esantį Žešuvą, o iš ten atgabenti vaikus ir suaugusiuosius į Vokietiją gydyti. Tai bus pirmas toks reisas nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, nors anksčiau sužeisti Ukrainos kariai jau buvo gydomi Vokietijoje.Šiuo metu Vokietijoje oficialiai užregistruoti daugiau kaip 300 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos.

Rusijos pajėgos apšaudė dar vieną geležinkelio stotį Rytų Ukrainoje. Aukų nebuvo, sakė „Ukrzaliznicos“ valdybos pirmininkas Oleksandras Kamyšinas.https://t.me/truexanewsua/40437

Ukrainos pareigūnė: Rusija tęsia pasirengimą siekdama užimti Rytų UkrainąUkrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar teigia, kad Rusija tęsia pasirengimą siekdama įgyvendinti savo minimalų tikslą užimti Ukrainos rytus.Rusija šiuo metu, be kita ko, mobilizuoja ir apmoko naujus karius, naujienų agentūra UNIAN cituoja viceministrę.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo ruožtu nurodė, kad Rusijos pajėgos galimai inicijuos naują puolimą, kad visiškai užimtų Rytų Ukrainą. Šiam tikslui pasiekti prie Ukrainos sienų gabenami nauji kariai iš įvairių Rusijos dalių, teigė ukrainiečių generolai.Pasak jų, kitos Rusijos atakos gali būti nutaikytos į teritorijas netoli Charkivo ir Sloviansko.

Netoli Kijevo rasta dar viena masinė civilių kapavietėIšlaisvintose Kijevo regiono teritorijose ir toliau randama įrodymų apie Rusijos kariuomenės žiaurumus prieš civilius gyventojus. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko, praneša „Ukrinform“.Pasak jo, Buzovos kaime buvo rasta masinė kapavietė, kurioje palaidoti nekalti civiliai, nužudyti rusų karių.„Liudininkai taip pat sako, kad netoliese stovi sudegęs automobilis, kuriame 17-metis paauglys buvo sudegintas gyvas“, – rašė A. Geraščenko.Jis pridūrė, kad vietos valdžia mano, jog mažiausiai 50 vietos gyventojų žuvo nuo okupantų rankų.Kaip pranešė „Ukrinform“, Irpinė, Buča, Hostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti iš Rusijos įsibrovėlių balandžio pradžioje. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės civilių žudynės.Pasak generalinės prokurorės Irinos Venediktovos, Kijevo regione buvo rasti 1222 civilių, žuvusių nuo Rusijos įsibrovėlių, kūnai.

Rusija telkia savo pajėgasRusijos armija telkia karinės techniką netoli Charkovo ir Donecko sričių, ypač Valuikų mieste ir Soloty kaime, Belgorodo srityje, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN.„Schemes“ turimose palydovinėse nuotraukose žurnalistai pastebėjo didžiulį karinės įrangos, įskaitant tankus ir šarvuočius, telkimą ir palapinių miestelio dislokavimą.Anksčiau Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusija perkelia savo dalinius į Belgorodą ir Valuikus, siekdama toliau pulti Charkovą ir Donbasą, šią informaciją patvirtino ir JAV gynybos departamentas.https://t.me/uniannet/45945

Kadyrovas: Rusija siekia užimti KyjivąČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas sakė, kad puolimas bus pradėtas ne tik prieš Mariupolį, bet ir sostinę Kijevą bei kitus Ukrainos miestus, skelbia BBC.Anksti pirmadienį savo kanale „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše R. Kadyrovas pareiškė, kad „visiškai išlaisvins [rytinius Luhansko ir Donecko regionus]... ir tada užims Kijevą ir visus kitus miestus.„Užtikrinu, nebus žengtas nė vienas žingsnis atgal“, – sakė jis.Rusijos pareigūnai teigė, kad jos pajėgų pagrindinis tikslas dabar yra „visiškas Donbaso išvadavimas“, iš esmės turėdami omenyje Luhanską ir Donecką.

Ambasadorius: Australija suteiks Ukrainai papildomą karinę pagalbąAustralija suteiks Ukrainai papildomą 20 mln. dolerių vertės karinę pagalbą, kurią sudarys ir prieštankiniai ginklai bei jų užtaisai. Tai pirmadienį pranešė UNIAN, remdamasi Ukrainos ambasadoriumi Australijoje Vasilijumi Mirošničenka.Diplomatas pažymėjo, kad Australija taip pat perduoda Ukrainai 20 šarvuotųjų mašinų „Bushmaster“, kurių kaina – 38 mln. dolerių. „Pirmosios mašinos jau skrenda į Ukrainą, o kitos bus pristatytos netrukus“, - sakė ambasadorius.Kovo 31 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Australijos federalinio parlamento deputatus. Savo kalboje jis paragino teikti Ukrainai pagalbą ir griežtinti sankcijas Rusijai.

Kuleba: jei Ukraina būtų NATO narė, šio karo nebūtųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pakartojo, kad Vokietija ir Prancūzija padarė strateginę klaidą, kai 2008-aisiais pasipriešino galimam Ukrainos stojimui į NATO.Dabar jo šalis turi mokėti už šią klaidą. „Jei būtume NATO narė, šio karo nebūtų“, – D. Kuleba sakė JAV transliuotojui NBC. Jis kartu metė kaltinimus Vokietijai, kad ši nepadeda jo šaliai, nes toliau kalba apie skirtumą tarp gynybai ir puolimui skirtų ginklų.„Jei nešvaistytume laiko kalbėdami apie gynybai ir puolimui skirtus ginklus ir ko Ukrainai reikia ir ko nereikia, dabar būtume visai kitokioje, stipresnėje pozicijoje“, – kalbėjo ministras.Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad jo šalis NATO ir Vakarams siūlo „sąžiningą susitarimą“. „Jūs duodate mums viską, ko mums reikia. Mainais mes kaunamės, kad jums nereikėtų stoti į kovą, kai (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nuspręs išbandyti NATO 5-ąjį straipsnį ir užpulti kurią nors NATO šalį“, – tvirtino D. Kuleba.Jis pridūrė, kad ukrainiečiai „moka kautis“, tačiau jiems reikia ginklų.Kalbėdamas apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš sostinės Kyjivo apylinkių ir numatomą didelio masto Rusijos puolimą šalies rytuose, D. Kuleba nurodė: „Ukraina laimėjo kovą dėl Kyjivo. Dabar laukia nauja kova – kova dėl Donbaso“, – teigė ministras.

Visoje Ukrainoje aidėjo oro antskrydžio sirenosVisoje Ukrainoje, įskaitant Lvovo, Kijevo, Dniepro ir Zaporožės regionus, pirmadienį, 6 val., nuaidėjo oro antskrydžių sirenos, pranešė vietos žiniasklaida.Tai įvyko po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo savo tautiečius, kad jie ruoštųsi, nes Rusija planuoja „dar didesnes operacijas mūsų valstybės rytuose“.

Naktį griaudėjo sprogimaiUkrainos pietuose esančiame Mykolaivo mieste pirmadienio naktį buvo girdėti galingi sprogimai.„Šiuo metu vienas sargybinis yra sužeistas“, – sakė Nikolajevs srities gubernatorius Vitalijus Kimas, rašo „Kyiv Independent“.Sprogimai buvo girdėti ir Ukrainos šiaurės rytuose esančiame Charkivo mieste.Buvusi prezidento V. Zelenskio atstovė Iuliia Mendel tviteryje paskelbė, kad mažiausiai vienas žmogus buvo sužeistas.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1513253753721339913?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis apie naują savaitę: Rusija gali panaudoti dar daugiau raketų ir bombųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo tradiciniame vaizdo įraše, išplatintame pirmadienio naktį, apkaltino besiveržiančias Rusijos pajėgas kankinimu ir bailumu bei liepė savo piliečiams ruoštis, kad Rusija atliks „dar didesnes operacijas mūsų valstybės rytuose“.„Jie gali panaudoti dar daugiau raketų prieš mus, dar daugiau oro bombų“, – sakė jis. – Tačiau mes ruošiamės jų veiksmams. Mes atsakysime.“Jis atmetė Rusijos teiginius, kad civilių žūtys visoje Ukrainoje buvo pačios Ukrainos karinių smūgių pasekmė, ir pavadino tokius kaltinimus Rusijos silpnumo ženklu.„Apie žmogžudystes Bučoje sako, kad tai ne jie, o tariamai mes. Ar žinote, kodėl taip sako? Nes tai bailumas“, - sakė prezidentas.Jis pridūrė: „Jie bijo pripažinti, kad visa Rusijos politika Ukrainos atžvilgiu dešimtmečius buvo klaidinga“.Ukrainos vadovas teigė, kad siekdama nepripažinti klaidų Rusija padarė naujų klaidų: „Jie atėmė iš savęs bet kokius politinius įrankius ir, nenorėdami atsisakyti nerealių ambicijų, pradėjo šį karą“.https://t.me/V_Zelenskiy_official/1209