Zelenskis: ruošiamasi lemiamam mūšiui Ukrainos rytuose pasakė, nuo ko priklausys tolesni Rusijos veiksmai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad kovos šalies pietuose ir rytuose bus sunkios, tačiau Ukraina tiki savo pergale.

„Ukraina visada sakė, kad yra pasirengusi deryboms ir ieškos bet kokių būdų karui užbaigti. Tuo pat metu, deja, matome, kaip ruošiamasi svarbiam, kaip sakoma, lemiamam mūšiui mūsų valstybės rytuose. Man sunku pasakyti ir nenoriu prisiimti atsakomybės už prognozes. Galiu prisiimti atsakomybę už mūsų valstybės gynybą ir kovą, kurią nuolat demonstruojame“, – sakė Prezidentas.

Ukrainos prezidentas pasakė, nuo ko priklausys tolesni Rusijos kariuomenės veiksmai ir priešo puolimo kryptys.

Tai jis pasakė per brifingą po susitikimo su Austrijos kancleriu, atsakydamas į klausimą, kokie bus tolesni Rusijos Federacijos planai pulti Charkovą, Donbasą ir pietų Ukrainą, nes, įvairių agentūrų duomenimis, priešas planuoja pulti ir Charkovą, ir Donbasą, ir Ukrainos pietus.

„Tai priklauso nuo to, kokie stiprūs esame. Priklauso nuo to, kaip greitai mūsų partneriai apsirūpins ginklais, nuo to, kiek Rusijos Federacijos lyderis yra pasirengęs žengti toliau. Dėl daugelio dalykų. Tik... pirmiausia viskas priklausys nuo mūsų ginkluotųjų pajėgų, todėl svarbiausia, kad būtume pasirengę bet kurioje iš šių sričių“, – sakė valstybės vadovas.

Kaip anksčiau pranešė UNIAN, balandžio 8 d. Ukrainos kariai Donbase atrėmė septynias priešo atakas ir sunaikino devynis tankus bei 12 transporto priemonių.

Tuo pat metu Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka mano, kad Rusijos okupantai gali bandyti šturmuoti Kijevą antrą kartą, ir neatmetama galimybė, kad dar vienu priešo taikiniu taps Odesa.

Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius savo ruožtu teigė, kad per artimiausias dvi savaites Donbase vyks intensyvūs mūšiai, kurie nulems kito karo etapo likimą. Be to, okupantai suintensyvino savo veiksmus Zaporožės ir Chersono kryptimi.

V. Zelenskis penktadienį paprašė „tvirto pasaulinio atsako“ į mažiausiai 52 žmonių gyvybes nusinešusį raketų smūgį vienai traukinių stočiai šalies rytuose, kur civiliai buvo laukė evakuacijos dėl Rusijos puolimo.

„Tai dar vienas Rusijos karo nusikaltimas. Kaip ir masinės žudynės Bučoje, kaip ir daugelis kitų Rusijos karo nusikaltimų, raketų smūgis Kramatorskui turi tapti vienu iš kaltinimų tribunole, kuris būtinai įvyks“, – savo vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis, turėdamas galvoje raketų smūgį, tarp kurio aukų buvo penki vaikai.

„Visos pagrindinės pasaulio galybės jau pasmerkė smūgį Kramatorskui. Laukiame tvirto pasaulinio atsako į šį karo nusikaltimą“, – pridūrė jis.

Pasaulio lyderiai pasmerkė naujausią ataką prieš Ukrainos civilius: JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) apkaltino Rusiją įvykdžius „šiurpų žiaurumą“, o Prancūzija pareiškė, kad tai yra „nusikaltimas žmoniškumui“.

Vietos valdžia nurodė, kad per smūgį Kramatorske žuvo mažiausiai 52 žmonės, įskaitant penkis vaikus. V. Zelenskis sakė, kad dar apie 300 žmonių buvos sužeisti ir kad šis smūgis atskleidė „beribį blogį“.

V. Zelenskis pridūrė, kad Rusijoje apie smūgį buvo paskelbta dar prieš nukrintant raketoms. Prezidentas ragino pasaulį tiekti daugiau ginklų Ukrainai, kad ji galėtų atremti Rusijos agresiją.

„Esu tikras, kad Ukrainos pergalė tėra laiko klausimas, ir darysiu viską, kad šis laikas būtų sutrumpintas“, – kalbėjo jis.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė prie Kramatorsko stoties mažiausiai 30 žmonių kūnų, uždengtų plastiko plėvele.

Ant žemės gulėjo sprogimų sudraskytų kūnų dalys, pliušiniai žaislai ir lagaminai.

Šalia stoties riogsojo balistinės raketos „Točka U“ galinė dalis.

Ant jos rusų kalba buvo užrašyta „Už vaikus“. Šią frazę dažnai vartoja Rytų Ukrainos prorusiški separatistai, turėdami galvoje savo nuostolius per karą Donbase, prasidėjusį 2014 metais.

„Aš buvau stotyje. Išgirdau, regis, dvigubą sprogimą. Nubėgau prie sienos, kad apsisaugočiau“, – sakė viena iš ten buvusių keleivių, vardu Natalia, ieškodama savo paso tarp pamestų daiktų.

Kita akivaizdžiai sukrėsta moteris AFP reporteriams sakė: „Mačiau į stotį einančius krauju apsipylusius žmones ir visur ant žemės gulinčius kūnus.“

Rusija neigė atsakomybę už šį raketų smūgį. Jis buvo įvykdytas kaip tik tuomet, kai Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis (Žozepas Borelis) atvyko į Kyjivą derybų su V. Zelenskiu, taip pat ketindami aplankyti civilių žudynių vietas netoli sostinės esančiame Bučos mieste.

Rusijos laukia „irimas“ dėl jai taikomų vis griežtesnių sankcijų, o Ukraina turi „europinę ateitį“, per spaudos konferenciją su V. Zelenskiu sakė U. von der Leyen.

Praėjus šešioms savaitėms nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino surengtos invazijos pradžios Maskva sutelkė dėmesį į puolimus Ukrainos rytuose ir pietuose, susidūrusi su įnirtingu ukrainiečių pasipriešinimu, sužlugdžiusiu planus greitai užimti sostinę Kyjivą.