Rusijos ambasadorius atvirai grasina JAV

Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas pagrasino Amerikai tiesiogine karine konfrontacija su Rusija, jei ji ir toliau rems Ukrainos vyriausybę.

Tai jis pasakė interviu „Newsweek“.

Vašingtonas ir Europos sąjungininkai pažadėjo Ukrainai siųsti daugiau karinės pagalbos, tačiau, atsakė V. Antonovas, tai „gali sukelti tiesioginį JAV ir Rusijos konfliktą“.

„Įspėjame, kad tokie veiksmai yra pavojingi ir provokuojantys, nes jie nukreipti prieš mūsų valstybę. Dėl jų JAV ir Rusija gali pradėti tiesioginę karinę konfrontaciją. Bet koks ginklų ir karinės įrangos pristatymas iš Vakarų transporto konvojumi per Ukrainos teritoriją yra teisėtas mūsų ginkluotųjų pajėgų karinis taikinys“, – sakė V. Antonovas.

Kovo 11 d. JAV prezidentas Joe Bidenas per savo eilinę kalbą Vašingtone pareiškė, kad JAV neketina pradėti karo su Rusija. Tačiau J. Bidenas pabrėžė, kad NATO „gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą“.

Anksčiau NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas įspėjo apie pasekmes rusams, jei jie užpultų Aljanso narių konvojus su ginklais. Rusijos ginkluotųjų pajėgų užpuolimo atveju „būtų pradėtas taikyti penktasis straipsnis“.

JAV žvalgyba iš tiesų baiminasi, kad Rusija bandys blokuoti ginklų tiekimą Ukrainos kariuomenei iš ES ir Jungtinių Valstijų, vykdydama oro antskrydžius arba artilerijos apšaudymą.

Rusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 19,1 tūkst. žmonių. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 705 tankų, 1 895 šarvuotųjų kovos mašinų, 335 artilerijos sistemų, 108 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 55 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 151 lėktuvo, 136 sraigtasparnių, 1 363 automobilių, 7 laivų, 112 dronų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Bidenas kaltina Rusiją „siaubingu žiaurumu“ Ukrainos geležinkelio stotyje

JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį apkaltino Rusiją įvykdžius „siaubingą žiaurumą“, kai mažiausiai 50 žmonių žuvo Rytų Ukrainos Kramatorsko mieste per raketų ataką traukinių stotyje, sausakimšoje evakuacijos laukusių civilių.

Praėjus daugiau nei mėnesiui po prezidento Vladimiro Putino invazijos į Ukrainą, Maskva sutelkė dėmesį į šalies rytus ir pietus, pasipriešinimui sustabdžius jos planus greitai užimti sostinę Kyjivą.

„Ataka Ukrainos geležinkelio stotyje yra dar vienas siaubingas Rusijos įvykdytas žiaurumas, smogęs civiliams, kurie bandė evakuotis ir pasiekti saugią“ teritoriją, tviteryje parašė J. Bidenas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad sužeista 300 žmonių, jis apibūdino smūgį kaip „neribotą blogį“, nors Rusijos gynybos ministerija neigė įvykdžiusi ataką.

Atskirame pareiškime J. Bidenas padėkojo Slovakijai, kad suteikė Ukrainai rusiškos gamybos priešlėktuvinę oro gynybos sistemą S-300, ir pareiškė, kad „dabar ne laikas nusiraminti“. „Rusijos kariuomenei gal ir nepavyko pasiekti savo tikslo užimti Kyjivą, bet ji ir toliau vykdo siaubingus žiaurumus“, – sakė jis ir pridūrė, kad V. Zelenskis asmeniškai kėlė klausimą, kaip Ukraina galėtų gauti sistemą S-300.

„Rusijos kariškiams persiorientuojant kitam šio karo etapui, aš nurodžiau savo administracijai ir toliau negailėti pastangų nustatyti ir aprūpinti Ukrainos kariuomenę reikiamais pažangių ginklų pajėgumais“, – sakė J. Bidenas.