„Nežinomas užpuolikas traukinio vagone užpuolė „Novaja Gazeta“ vyriausiąjį redaktorių ir Nobelio premijos laureatą“, – per „Telegram“ pranešė nepriklausomas leidinys.

„Į kupė jis įmetė aliejinių dažų, sumaišytų su acetonu. Jis sušuko: „Muratovai, še tau už mūsų vaikinus“, – laikraštis citavo D. Muratovo žodžius, veikiausiai turint galvoje Rusijos aukas kare Ukrainoje.

„Mano akys siaubingai peršti, bandau nusiplauti“ dažus, pranešime cituojamas D. Muratovas. Jis sakė, kad buvo užpultas iš Maskvos į pietrytinį Samaros miestą važiavusiame traukinyje.

Prie pranešimo buvo pridėtos dvi D. Muratovo nuotraukos – vienoje iš jų jis matomas traukinio tualete, o jo galva, krūtinė ir rankos išpurvintos raudonais dažais.

Antroje nuotraukoje matyti traukinio kupė esantys daiktai, gausiai aplieti raudonu skysčiu.

