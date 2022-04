Pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose pasirodė vaikų su užrašais ant jų kūnų nuotraukų – tai dar vienas žiaurus siaubingos karo realybės priminimas.

„Motinos Ukrainoje ant savo vaikų kūnelių rašo šeimos kontaktinius duomenis tam atvejui, jei būtų nužudytos, o vaikas išgyventų“, – prie ukrainiečių šeimos nuotraukos rašė „Kyiv Independent“ žurnalistė Anastasija Lapatina.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj