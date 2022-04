Maskva atnaujina skrydžius į 52 „draugiškas“ šalis

Rusija ketina atnaujinti oro susisiekimą su 52 šalimis, pirmadienį panaikinusi COVID-19 pandemijos apribojimus, tačiau tik su tomis, kurias Maskva, po įsiveržimo į Ukrainą susidurianti su virtine sankcijų, laiko „draugiškomis“.

„Nuo balandžio 9 d. stabdome koronaviruso apribojimus, kurie apėmė reguliarius ir užsakomuosius skrydžius tarp Rusijos ir daugelio kitų šalių“, – pirmadienį per susitikimą su Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ atstovais sakė ministras pirmininkas Michailas Mišustinas.

Maždaug pusė iš 52 šalių, Maskvos įvardytų ribojimų panaikinimo sąraše, yra Azijoje. Maskva taip pat atsisako su pandemija susijusių taisyklių daugeliui Lotynų Amerikos ir Afrikos šalių, o Europoje skrydžiai leidžiami tik iš Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Moldovos.

Tačiau vien dėl to, kad panaikinti apribojimai, nebūtinai reiškia, jog skrydžiai galės būti vykdomi, nes atnaujinus oro eismą kai kuriais atvejais Rusijos orlaiviai turėtų skristi virš šalių, kurios dėl karo uždarė savo oro erdvę Rusijai. Be to, kai kurie išnuomoti orlaiviai kitose šalyse gali būti konfiskuoti.