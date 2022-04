Iš pradžių buvo skelbiama apie daugiau nei 30 atkovotų vietovių Kyjivo regione, šią informaciją vakare papildė Ukrainos gynybos viceministrė Anna Maliar.

Anot jos Ukrainos pajėgos perėmė visos Kyjivo srities kontrolę.

„Visa Kyjivo sritis išvaduota iš okupantų“, – rašė ji feisbuke. Tai apima ir Irpinės, Bučos bei Hostomelio miestus.

Tačiau okupantų paliktose teritorijose laukė sukrečiantys vaizdai.

Ukrainos šaltinių „Telegram“ kanaluose šeštadienį ėmė plisti informacija apie žuvusius civilius okupantų paliktose teritorijose.

UNIAN praneša apie Bučos mieste rastus 20 lavonų, gulėjusių tiesiog gatvėje ar pakelėje. Dalis nušautųjų rasti surištomis rankomis.

Taip pat pranešama apie 20 km nuo Kyjivo netoli greitkelio rastus 4-5 nuogų moterų lavonus, kuriuos bandyta sudeginti.

Dar kitoje vietoje – Motižino gyvenvietėje – rasta masinė civilių kapavietė, dalis žuvusiųjų – taip pat surištomis rankomis.

Bučos meras Anatolijus Fedorukas AFP naujienų agentūrai teigė, jog po Rusijos karių pasitraukimo masiniame kape buvo palaidota 280 žmonių, kurie rasti išvadavus miestą.

#UPDATE Bucha's mayor, Anatoly Fedoruk, told @AFP by phone that they "have already buried 280 people in mass graves," since the Ukrainian army retook control of the key town outside Kyiv