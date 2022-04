Po sraigtasparnių atakos Rusijos mieste – Kremliaus reakcija BBC korespondentas: pilotas pasižymėjo ypatinga narsa

Kremlius penktadienį pareiškė, kad Ukrainos aviacijos smūgis į degalų sandėlį Vakarų Rusijoje sutrukdys būsimoms taikos deryboms.

„Žinoma, tai nėra kas nors, kas gali būti suvokiama kaip palankių sąlygų sukūrimas tęsti derybas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Delfi primena, kad penktadienio rytą Rusijos mieste Belgorode užsidegė naftos bazė. Tai savo „Telegram“ kanale patvirtino Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

„Visos gelbėjimo tarnybos išvažiavo į incidento vietą. Imamasi priemonių gaisrui gesinti. Apie jo priežastis ir nukentėjusiuosius, jei jų yra, pranešiu vėliau“, - parašė jis. Rusijos Belgorodo sritis ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi.

V. Gladkovas apkaltino Ukrainą įsiveržus į jų teritoriją.

„Gaisras naftos bazėje kilo dėl smūgio iš dviejų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnių, kurie įskrido į Rusijos teritoriją nedideliame aukštyje. Aukų nėra“, – parašė jis.

Ukrainos pareigūnai kol kas nepateikė komentarų apie įvykius Belgorode.

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Insane. The fire at the oil facility in Belgorod was reportedly a result of an attack by two Ukrainian helicopters apparently firing S-8 rockets. https://t.co/kx5wDfJ88C pic.twitter.com/HhHkirNJWk — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022



Kiek vėliau penktadienį pranešta, kad Belgorode be naftos bazės nukentėjo ir spaustuvė. Jos direktorė tvirtina, kad pastatas per Ukrainos pajėgų surengtą antskrydį smarkiai apgadintas. Spaustuvė įsikūrusi visai kitame miesto gale, nei naftos bazės.

„5.30 val. ryto nugriaudėjo sprogimas. Paskui paskambino savininkas ir pranešė apie antskrydį, sakė, kad apgadintas pastatas. Nukentėjo biuras. Spaustuvės teritorijoje guli raketos liekanos“, – „Interfax“ sakė direktorė.

Jei paaiškės, kad ataką surengė ukrainiečiai, tai bus pirmasis kartas nuo karo pradžios, kai Ukrainos pajėgos dėl antskrydžio kirto sieną su Rusija, ir bus interpretuojama kaip didelis Maskvos pažeminimas, rašo „Sky News“.

Net neabejojama, kad incidento simbolinė svarba Ukrainoje taps savotiška proga švęsti.

Ekspertai reiškia nuostabą dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgų nesugebėjimo kare pasiekti dominavimo ore, kai kurie netgi tikina, kad ši ataka – pirmasis antskrydis Rusijos teritorijoje nuo pat Antrojo pasaulinio karo.

Kaip rašo BBC korespondentas Jonathanas Beale'as, ukrainiečių sraigtasparnių pilotai turi nemenką patirtį skristi nedideliame aukštyje, bet dideliu greičiu taip, kad jų neaptiktų radarai ir oro gynybos sistemos.

Būtent tokius manevrus ne vienus metus jiems teko atlikinėti Ukrainos rytuose esančiame Donbase.

„Man teko įsitikinti Ukrainos karo pilotų sugebėjimais 2018-aisiais: sraigtasparnis tada skrido vos per kelis metrus nuo medžių viršūnių ir telefono stulpų. Jei gauti pranešimai teisingi, tenka pasakyti štai ką: kad skristų naktį Rusijos teritorija ir atakuotų priešo degalų sandėlį, be orlaivio valdymo įgūdžių, pilotas turi pasižymėti ypatinga narsa“, – rašo J. Beale'as.

Pasak jo, žemai skrendančiam sraigtasparniui pavojų kelia trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos. Skrendant naktį ši rizika gali būti mažesnė, bet tikimybė atsitrenkti į kokį nors objektą padidėja.

„Ši pavienė ataka kovos eigos dramatiškai nepakoreguos, bet ji įrodė, kad Ukraina sugebėjo išlaikyti oro pajėgų veiksmingumą, ir gerokai pakylėjo ukrainiečių karių moralę“, – mano BBC korespondentas.

UNIAN primena, kad prieš keletą dienų šaudmenų sandėlyje Belgorodo srityje nugriaudėjo galingas sprogimas. Kaip teigė Rusijos pareigūnai, jo priežastis – saugumo taisyklių pažeidimas.