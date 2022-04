„Bellingcat“ vadovo prognozė dėl Putino: jėgos struktūros laukia tinkamo momento

Labai didelė tikimybė, kad Vladimiras Putinas dėl karo su Ukraina bus nušalintas nuo valdžios. Tokią prognozę per pokalbį su kolegomis iš Rusijos išsakė tiriamosios žurnalistikos svetainės „Bellingcat“ žurnalistas Christo Grozevas.

„Rūmų perversmą“ sukels nepatenkinti oligarchai, kurie daug prarado dėl sankcijų, kurias Rusijai tarptautinė bendruomenė įvedė po plataus masto invazijos į Ukrainą.

Ch. Grozevas mano, kad prielaidas perversmui sudarys gatvės protestai, kuriais pasinaudos jėgos struktūros. „Kaip ir Kazachstane, kaip ir Kirgizijoje prieš 10 metų, – pažymėjo bulgarų žurnalistas. – Jėgos struktūros pasinaudojo visiškai autentišku pilietiniu protestu. Rusijoje gali pasikartoti toks pat scenarijus“.

Į patikslinantį Rusijos žurnalistų klausimą: „Bet juk saugumo tarnybos dabar yra už V. Putiną?“ Ch. Grozevas atsakė: „Ne. Manau, kad yra ne taip. Tiek, kiek dabar visais lygmenimis nutekinama informacijos – beprecedentis kiekis! – rodo, kad dauguma jėgos struktūrų atstovų nepritaria V. Putinui. Skirtingai negu paprasti žmonės, jie žino tikrąjį vaizdą“.

„Manau, kad jie lauks to momento, kai į gatves išeis pakankamai žmonių. Pavyzdžiui, dėl duonos stygiaus arba dėl to, kad motinos nebegalės kęsti prarasto ryšio su savo sūnumis. Juk jos su jais negali susisiekti jau savaitėmis, o joms sakoma, kad jie gyvi...“. Pretekstu „rūmų perversmui“ taip pat gali tapti visuotinė mobilizacija. Be jos, žurnalisto manymu, Rusija neturi jokių galimybių laimėti karo su Ukraina.

Pokalbio metu rusų žurnalistas Pavelas Kanyginas pažymėjo, kad Rusijos prezidento V. Putino aplinkoje pastebimas skilimas dėl karo su Ukraina ir šaliai paskelbtų tarptautinių sankcijų.

Vienas iš V. Putinui artimų asmenų – Arkadijus Dvorkovičius – paliko fondo „Skolkovo“ pirmininko postą. Dar vienas įtakingas politikas – Anatolijus Čiubaisas – išvyko iš šalies.

„Nuo pat pirmos karo dienos buvo akivaizdu, kad elitas skils. Istorijoje nėra buvę atvejo, jog kažkoks valdovas, padaręs savo bajorams tokią žalą, toliau išlaikytų juos prie savęs. Išskyrus, žinoma, tą atvejį, jei jis galėjo pasiūlyti kokį nors sandorį. Šiuo atveju jis negali pasiūlyti jokio sandorio“, – sakė Ch. Grozevas.

Žurnalistas pažymėjo: dabartinis karas iš esmės skiriasi nuo 2014 metų, kai V. Putinas pasiūlė oligarchams patenkinti savo interesus Krymo sąskaita. Dabar nuostoliai – tiek finansiniai, tiek reputacijos – tokie dideli, jog ankstesni pasiekimai atrodo nereikšmingi. Jie tapo nepageidaujami. Jie šito neatleis ir ieškos kokios nors išeities.

„Paprasta išeitis – iš anksto pasakyti „Aš ne su juo“ – ne visiems pavyksta. Nes daugelis jų yra tarsi prie jo priklijuoti. Tai pajuto net R. Abramovičius, kuris nenori būti priklijuotas – jam nuolat uždaromos banko sąskaitos...“ – sakė „Bellingcat“ vadovas.

Pasak jo, vienintelė išeitis Rusijos oligarchams – pakeisti V. Putiną. „Jie mėgins jį nušalinti. Lieka tik klausimas, kada tai įvyks“, – sakė tiriamosios žurnalistikos atstovas.

Ch. Grozevas pabrėžė: „Konkrečių planų nežinau. Tačiau galiu spėti, remdamasis istorine patirtimi“. Žurnalistas taip pat akcentavo, kad pačioje Rusijoje vidinė opozicija V. Putinui yra gana didelė.

Jis sakė, kad po susitikimo su Rusijos prezidentu visi oligarchai surengė atskirą susitikimą, jau be V. Putino.

Ch. Grozevo teigimu, V. Putino paaiškinimus apie karo priežastis savo vidaus rate jie pavadino „bepročio kliedesiais“. Nė vienas iš jų apie planus pulti Ukrainą nieko nežinojo. Politinis elitas taip pat nebuvo įspėtas.

„Apie karą realiai žinojo tik kariškiai. Ir tai ne visi. Taip pat maža struktūra FST viduje. Ne visa FST, – pabrėžė Ch. Grozevas. – Žinojo 5-oji tarnyba, nes parengė ataskaitą, kad Ukraina yra pasirengusi, t. y. „pasirengusi priimti išvaduotojus“. Tačiau likusi didelė FST dalis nieko nežinojo. Ir, žinoma, patys kareiviai bei žemesnio rango karininkai nebuvo pasiruošę“.