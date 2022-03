„Šiandien iš Jungtinių Valstijų gavome papildomų pažadų, kaip vystysis mūsų bendradarbiavimas gynybos srityje“, - sakė D. Kuleba žurnalistams Varšuvoje, pabrėždamas, kad „jokia kita šalis nesuteikė Ukrainai didesnės paramos nei Jungtinės Valstijos“.

„Ukrainos ištvermė ir vakarietiška ginkluotė, daugiausia amerikietiška, yra sėkmės mūšio lauke receptas“, - sakė A. Kuleba.

Anksčiau šeštadienį A. Kuleba ir Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas Varšuvoje susitiko su savo kolegomis iš JAV – valstybės sekretoriumi Antoniu Blinkenu ir gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu. Prie susitikimo prisijungė ir JAV prezidentas Joe Bidenas.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS