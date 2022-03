Baltieji rūmai pranešė, kad jis „užsuks“ į JAV valstybės sekretoriaus Anthony Blinkeno ir JAV gynybos sekretoriaus Lloydo Austino susitikimą su jų kolegomis iš Ukrainos Dmytro Kuleba ir Oleksijumi Reznikovu.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS