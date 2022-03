„Kovo 24-osios vakarą tiksliai nutaikomomis jūrinio bazavimo sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ buvo smogta degalų bazei Kalynivkos gyvenvietėje netoli Kyjivo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Ministerija pridūrė, kad ši saugykla buvo didžiausia išlikusi Ukrainos kariuomenės degalų bazė, iš kurios buvo aprūpinamos pajėgos provakarietiškos šalies centrinėje dalyje.

Ukraina patvirtino informaciją apie patirtą smūgį ir sakė, kad jis įvyko apie 20 valandą, maždaug už 40 km į pietvakarius nuo Kyjivo esančioje gyvenvietėje.

Kyjivo greitosios pagalbos tarnybų teigimu, pavojaus, kad gaisras išplis už saugyklos ribų, nėra.

AFP reporteris matė virš degančios bazės kylančius ugnies kamuolius.

„Matėme sprogimą, jis buvo labai didelis“, – sakė saugyklos apsaugos darbuotojas šalia esančiame patikros poste, prašęs neskelbti jo pavardės.

„Laimei, žmonių aukų buvo išvengta“, - pridūrė jis.

VIDEO: A huge plume of black smoke rises from a fuel storage facility in the village of Kalynivka outside Kyiv, as Russia says it has destroyed the military site with Kalibr cruise missiles fired from the sea pic.twitter.com/BO0vcAukLJ