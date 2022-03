„El Pais“ praneša, kad tai pirmas kartas, kai Lenkijos pareigūnai susisiekia su P. Gonzalezo artimaisiais – nuo pat jo sulaikymo šeimai bendrauti su įtariamuoju nebuvo leista.

Lenkijos saugumo tarnybos P. Gonzalezą sulaikė naktį iš vasario 27 į 28-ąją. Jis įtariamas šnipinėjimu Rusijos labui.

39-erių P. Gonzalezas 1982-aisiais yra gimęs Maskvoje, ruso tėvo ir ispanės mamos šeimoje, su kuria po skyrybų 1991-aisiais persikėlė į Ispaniją.

Motinos pageidavimu Ispanijoje berniuko vardas iš Pavelo buvo pakeistas į Pablo, o rusiška Rubcovo pavardė – į motinos mergautinę Gonzalez. P. Gonzalezas bendradarbiavo su ispanų leidiniu „Publico“ ir „La Sexta“ televizija.

Šnipinėjimu įtariamas vyras laisvai kalba rusiškai.

Pablo González aka Pavel Rubtsov. His father lives in Moscow. González, 39, lived there until he was 9 years old when his parents divorced and he moved with his mother to Spain. He speaks fluent Russian. https://t.co/pYLJX7KxX8 pic.twitter.com/pwP97p8ul6