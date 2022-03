Sunaikintu tiltu per Desnos upę buvo naudojamasi evakuojant civilius ir vežant humanitarinę pagalbą. Tiltas jungė Černihivą su Ukrainos sostine Kyjivu.

Černihivo administracija antradienį paskelbė, kad apsuptame mieste nėra vandens ir elektros, ir pavadino situaciją humanitarine katastrofa.

Tuo metu Kyjivą anksti trečiadienį drebino sprogimai, šūviai ir intensyvi artilerijos ugnis iš šiaurės vakarų, rusams bandant apsupti ir užimti kelis sostinės priemiesčius.

😭Earlier this morning, March 23, Russian invaders dropped air bombs on the Desna River road bridge which joined #Chernihiv and #Kyiv. The bridge had been previously used by evacuation convoys and to deliver humanitarian aid to the city. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/fNS6gg556Z