Lėktuvas „Boeing 737“ sudužo Tengo apygardos kaimiškoje vietovėje netoli Udžou miesto Guangsi provincijoje ir „sukėlė gaisrą kalnuose“, sakoma CCTV pranešime.

Į nelaimės vietą buvo išsiųsta gelbėtojų brigadų.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad „China Eastern“ reiso MU5735 lėktuvas nepasiekė skrydžio tikslo – Guangdžou. Laineris pakilo iš Kunmingo pirmadienį po 13 val. vietos (7 val. Lietuvos) laiku, sakoma pranešimuose, kuriuose cituojami oro uosto darbuotojai.

Naujienų agentūra AFP bandė susisiekti su „China Eastern“, bet kol kas jokio atsakymo nesulaukė.

