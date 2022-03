Apie tai jis kalbėjo „Face TV“ eteryje.

Anksčiau I. Kalabuchovas teigė, kad šalis turi teisę nuspręsti, ar tapti NATO nare, tačiau Maskva „pasilieka teisę reaguoti“ ir pagrasino „Ukrainos scenarijumi“.

Dabar jis sakė, kad Rusijos Federacija neprieštarauja Bosnijos ir Hercegovinos prisijungimui prie Aljanso, tačiau pridūrė: „tai nėra grasinimas, galbūt įspėjimas“.



„Tai tarsi užburtas ratas, aš jau sakiau... Tarkime, Bosnija ir Hercegovina tampa NATO nare, o Briuselis nusprendžia ten dislokuoti branduolines raketas, nukreiptas į Maskvą. Įvertinsime strateginę situaciją. Ką Bosnija ir Hercegovina duotų NATO? Ar NATO bus saugesnė, jei Bosnija ir Hercegovina įstos?“ – kalbėjo Rusijos ambasadorius.



The Russian Ambassador’s latest threats to Bosnia and Herzegovina are dangerous, irresponsible, and unacceptable. No third party has a say in security arrangements between NATO and sovereign countries. (1/2)