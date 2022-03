Tarp jų buvo ir 16-metė, kuri pasakė, kad V. Zelenskis yra „TikTok“ žvaigždė.

Katia Vlasenko ir jos šeimos nariai pateko į apšaudymą bandydami pabėgti iš gimtojo miesto, kurį užpuolė rusai. Kaip skelbiama, ji savo kūnu uždengė jaunesnįjį broliuką, informuoja independent.co.uk.

„Vis jus palaiko „TikTok“ platformoje“, – K. Vlasenko pasakė Ukrainos lyderiui.

„Vadinasi, užvaldėme TikTok?“ – paklausė Ukrainos vadovas.

„Visi kalba apie jus, visos naujienos tik apie jus“, – pareiškė K. Vlasenko.

Lovoje gulinčiai 16-metei V. Zelenskis įteikė baltų ir rožinių gėlių puokštę ir pasakė: „Nėra lengva, bet elgiamės teisingai.“

Zelensky surprises victims in the hospital. He shook the hands of those injured bad one young girl told him he was very popular on TikTok #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineWar #Ukraine #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/09LYoiLP9r